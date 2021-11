Endlich ist es offiziell! Das Reboot von „Sex and the City“ startet am 9. Dezember auf Sky. Wir können es kaum erwarten. Mit der Verkündung wurde auch gleich der neue Trailer zur Serie veröffentlicht und der sieht mehr als nur vielversprechend aus.

Auf insgesamt 10 Folgen für „And just like that“ können wir uns freuen.

„Sex and the City“-Reboot ab 9. Dezember bei Sky

Für „Sex and the City“- Fans hat das lange Warten nun endlich ein Ende. Nur mehr 3 Wochen und wir dürfen die ersten 2 Folgen des Prequels sehen. „And Just Like That“ wird ab dem 9. Dezember auf Sky Comedy sowie über den Streamingdienst Sky X und über Sky Q auf Abruf zu sehen sein. Das teilte Sky am Freitagabend mit. Die folgenden acht Folgen werden dann immer donnerstags mit jeweils einer Folge pro Woche ausgestrahlt. Zum Startdatum veröffentlichte der Streaming-Anbieter auch gleich den offiziellen Trailer zur Serie. Und wir sind seriously hyped! In Sachen Fashion überzeugt allein der Trailer schon. Bei den Outfits der BFFs können wir uns wohl auf jeden Fall auf Inspiration freuen.

Darum gehts in „And just like that“

Im Sequel geht es um die Carrie, Miranda und Charlotte und wie ihr Leben nun in ihren 50ern aussieht. To be honest, wir sind immer noch nicht darüber hinweg, dass Kim Catrall aka Samantha dem Reboot eine Absage erteilt hat. Aber der Trailer gibt uns auf jeden Fall Hoffnung, dass die Serie auch ohne Samantha einiges zu bieten haben wird. Neben altbekannten Gesichtern wie Mr. Big und Carries Ex Aiden, sind auch ein paar neue Gesichter dabei.

Gleich drei neue wichtige Charaktere werden Samanthas Lücke füllen. Gespielt werden die drei neuen Rollen von Nicole Ari Parker, Sarita Choudhury und Karen Pittman. In welcher Beziehung sie zum Freundeskreis von Carrie, Miranda und Charlotte stehen, erfahren wir dann wohl am 9. Dezember. Der Countdown läuft! 😊