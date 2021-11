Wer hat sich nicht gewünscht, einmal wie Carrie Bradshaw von „Sex and the City“ zu leben? Airbnb macht diesen Fan-Traum jetzt wahr und ermöglicht eine Übernachtung in dem legendären New Yorker Apartment.

Riesen-Kleiderschrank und Cosmopolitans inklusive!

Große Überraschung für „Sex and the City“-Fans

Wir würden definitiv lügen, wenn wir sagen, dass wir uns nicht schonmal vorgestellt haben, wie es sich als legendäre Carrie Bradshaw so lebt. Für alle, die diesen Traum auch schon hatten, gibt es von Airbnb eine große Überraschung! Denn das Apartment, indem Sarah Jessica Parker in ihrer Kultrolle bei „Sex and the City“ lebte, ist jetzt für Übernachtungen buchbar.

Zur Feier des „SATC“-Reboots „And Just Like That…“, das ab Dezember auf Sky und HBO zu sehen ist, sind Airbnb und Warner Bros eine Kooperation eingegangen. Denn das wohl berühmteste Apartment in New York kann ab 8. November für eine Übernachtung gebucht werden.

Was hier wohl schon alles passiert ist… Bild: Kate Glicksberg

Und das Beste: SJP begrüßt ihre Gäste via Videobotschaft und der überdimensionale begehbare Schrankraum sowie die Cosmos (Carries Lieblingsdrink) stehen schon bereit. Dann steht einer Nacht in den Räumlichkeiten, in denen Carrie ihre legendären Kolumnen geschrieben und um zahlreiche Männer getrauert hat, nichts mehr im Weg!

Auch Sarah Jessica Parker freut sich über die einmalige Gelegenheit: „Die Figur der Carrie Bradshaw liegt mir sehr am Herzen und es war mir eine große Freude, ihre Welt für die Fortsetzung der Geschichte von ‚Sex and the City‘ wieder aufleben zu lassen“, so die Schauspielerin. „Ich freue mich darauf, dass unsere Zuschauerinnen und Zuschauer das New York wie Carrie es einst erlebte, kennenlernen und zum ersten Mal buchstäblich in ihre Schuhe schlüpfen können.“

Gäste können sich in Carries berühmtem Kleiderschrank austoben. Bild: Kate Glicksberg

So sieht das „SATC“-Erlebnis aus

Einziger Haken an der Sache: Man muss ein US-Bürger sein, um das Apartment buchen zu können. Aber wer weiß; vielleicht ist die Aktion so erfolgreich, dass es bald auch für alle anderen möglich sein wird, in Carries 1-Zimmer-Wohnung zu übernachten.

Hier ist schon die ein oder andere Carrie-Kolumne entstanden. Bild: Kate Glicksberg

Und das beinhaltet die Buchung:

Eine virtuelle Begrüßung beim Einchecken durch Sarah Jessica Parker.

Herrliche Cosmopolitans.

Die Gelegenheit, Carries legendären Kleiderschrank zu bewundern und sich darin einzukleiden. Inklusive ihrer Lieblingslooks wie dem legendären Patricia Field-Tutu , das sie im Vorspann trug. Und natürlich einer riesigen Auswahl an Schuhen.

, das sie im Vorspann trug. Und natürlich einer riesigen Auswahl an Schuhen. Eine Styling-Session und ein Fotoshooting, bei dem die Gäste ihren inneren Fashionistas freien Lauf lassen können.

Das alles soll es für 23 Dollar die Nacht geben, da die erste Folge von „Sex and the City“ vor 23 Jahren zum ersten Mal im TV zu sehen war.