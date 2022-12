Wer noch keine Person hat, mit der er oder sie dem eiskalten Dezember noch richtig einheizen kann, dann könnte es laut Horoskop schon bald so weit sein. Denn vor dem Jahreswechsel geht es bei dem einen oder anderen Sternzeichen noch heiß her.

Wer sich auf hotte Stunden gefasst machen sollte, lest ihr hier.

Widder

Im Winter fühlt sich das Feuerzeichen meistens extra spicy. Dafür sorgen Kerzenlicht, Rotwein und romantische Abende auf der Couch. Nicht selten passiert es dabei, dass den Widder eine unheimliche Lust überkommt und er seinen Partner oder seine Partnerin am liebsten auf der Stelle vernaschen möchte. Vielleicht liegt es auch an der Vorfreude und dem Zauber der Weihnacht, dass die Libido des Sternzeichens nahezu pulsiert. Verstecken sollte sich der Widder jetzt jedenfalls nicht. Denn sein Gegenüber scheint die prickelnde und erotische Ader richtig zu genießen.

Löwe

Auch der Löwe ist für seine Leidenschaft bekannt. Diese scheint sich in diesem Dezember gar nicht mehr zügeln zu wollen. Auf eine feste Beziehung oder gar eine Zukunftsplanung hat das Sternzeichen aber weiterhin keine Lust. Daher ist es gerade nur auf lockere Abenteuer aus. Und die bekommt der Löwe auch – und zwar reichlich! Die Personen, auf die er ein Auge geworfen hat, muss er aktuell nicht mal um den Finger wickeln. Denn die meisten, die dem feurigen Tierkreiszeichen begegnen, sind ohnehin von seinem Charme oder dem pulsierenden Wesen hingerissen und finden ihn einfach nur heiß. Sein Glück: Daraus entstehen so einige hotte Momente im Bett. Sobald es jedoch zu Ernst wird, zieht das Sternzeichen weiter.

Steinbock

Seine verantwortungsbewusste Seite pausiert der bodenständige Steinbock in den letzten zwei Wochen vor dem Jahreswechsel erstmal. Denn jetzt möchte er nur eines: Verwöhnen und verwöhnt werden. Bisher hat den Single-Steinböcken dazu jedoch immer die richtige Person gefehlt, mit der sie diese Momente auch so richtig genießen können. Doch die Sterne stehen gut! Denn das Tierkreiszeichen könnte schon bald auf eine Person treffen, die ihn nicht nur charakterlich umhaut, sondern die es auch unglaublich anziehend findet. Und dann wird auch keine Sekunde verschwendet, denn es geht sofort zur Sache, wenn ihr wisst, was wir meinen …