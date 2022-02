Am Mittwoch kündigte die Regierung neue Lockerungen der Corona-Maßnahmen an. Demnach enden am 5. März fast alle Beschränkungen.

Das hat die Regierung nach ausführlichen Beratungen mit Experten entschieden.

Regierung kündigt Ende fast aller Corona-Maßnahmen ab 5. März an

Bereits am Mittwochvormittag gab es Spekulationen darüber, dass es ab 5. März weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Österreich geben soll. Das bestätigte die Regierung nun in einer öffentlichen Pressekonferenz. Man sehe aktuell keinen „rasanten Anstieg“ und es gibt daher grünes Licht von der GECKO (Gesamtstaatliche Covid-Krisenkoordination) für weitere Lockerungen. Bereits ab Samstag (19. Februar) wird deshalb die 2G-Regel überall wieder auf 3G umgestellt. Die Maskenpflicht und auch die aktuelle Sperrstunde bis 24 Uhr bleiben bis dahin bestehen.

Ab 5. März sind dann weitere Lockerungen geplant:

Ende der G-Regel: Kein Nachweis mehr nötig; ausgenommen Alten- und Pflegeheime

Die FFP2-Maskenpflicht gilt nur noch in Alters- und Pflegeheimen, im öffentlichen Verkehr und Orten des täglichen Bedarfs (Supermarkt, Apotheke)

Die Nachtgastronomie darf wieder öffnen und die Sperrstunde fällt

Veranstaltungen dürfen wieder uneingeschränkt stattfinden

Die Einreisebeschränkungen werden gelockert und wieder auf 3G ausgeweitet

Impfpflicht bleibt; Gratis-Tests bis Ende März

Die Impfpflicht bleibt laut Regierung weiterhin bestehen und sei mit den geplanten Lockerungen vereinbar, heißt es bei der Pressekonferenz am Mittwoch.

Die gratis PCR-Test sind aktuell auf jeden Fall noch bis Ende März erhältlich, denn bis dahin sei das System ausfinanziert, so Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein. Wie es danach weitergeht, steht aktuell noch nicht fest und werde man noch weiter diskutieren.

Weiters betont er erneut, wie wichtig die Impfung sei. Ihr haben man es zu verdanken, dass Österreich im Vergleich zu anderen Ländern so gut durch die Pandemie gekommen ist, so Mückstein.

Andere Maßnahmen in Wien

Wie auch bei bisherigen Lockerungsschritten des Bundes, wählt Wien allerdings erneut einen anderen Weg. Bürgermeister Michael Ludwig will die 2G-Regel in der Gastronomie noch über den 19. Februar hinaus beibehalten. Ab 5. März soll zwar auch die Nachtgastronomie in Wien wieder aufmachen dürfen, allerdings wolle Ludwig dafür entweder eine 2G oder sogar 2G-Plus Regel einführen.