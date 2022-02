Hört sich nach dem Beginn eines grausamen Horrorfilms an, ist aber bittere Realität! In den USA hat man ein vierjähriges Kind gefunden, das seit zwei Jahren als vermisst gilt. Auch wenn das Mädchen noch lebt, schockieren einige Details ihrer Gefangenschaft.

Das Kind musste aus einem Geheim-Raum unter einer Treppe befreit werden.

Kind in USA aus Geheim-Raum gerettet

Vor zwei Jahren ist die damals vierjährige Paislee Shultis in den USA als vermisst gemeldet worden. Kurz davor haben ihre Eltern aus unbekannten Gründen das Sorgerecht für sie und ihre ältere Schwester verloren. Genau an dem Tag, an dem die Behörden die beiden Kinder abholen sollten, sind die Eltern jedoch geflohen. Das ältere Kind war zu diesem Zeitpunkt noch in der Schule und konnte einem gesetzlichen Vormund übergeben werden.

Doch Paislee, die jüngere Tochter, war verschwunden. Da man sie nirgendwo finden konnte, galt sie schon sehr bald als vermisst. Ganze zwei Jahre lang suchte die Polizei nach dem Kind. Immer wieder gab es Hinweise von Zeugen, dass sie Paislee im Haus, in dem die Eltern nun wohnten, gesehen hätten. Doch jedes Mal, wenn die Beamten vorbeischauten, war von dem Mädchen keine Spur. Selbst mehrfache Hausdurchsuchungen brachten kein Ergebnis.

Bis jetzt! Denn nach einer weiteren, sehr gründlichen Durchsuchung, fand die Polizei etwas, das ihre Aufmerksamkeit erregte. „Ein Ermittler entdeckte etwas an der Treppe, die von der Rückseite des Hauses in den Keller führt“, wie die Polizei gegenüber dem Daily Freeman erklärte.

Kind bei guter Gesundheit

Die Beamten stellten dann fest, dass die Konstruktion der Treppe und die Stufen nicht ganz stimmig waren. Als einer der Polizisten dann mit der Taschenlampe genauer hinsah, entdeckte er durch die Ritzen eine Decke. Sofort schrillten alle Alarmglocken, denn es war klar: Die vermisste Paislee könnte sich in diesem Geheim-Raum befinden! „Die Polizisten benutzten Werkzeug, um einige der hölzernen Stufen zu entfernen, dann sahen sie ein Paar winzige Füße“, wie NBC News berichtet.

Die Polizei-Beamten entdeckten das mittlerweile sechsjährige Mädchen, zusammengekauert mitsamt ihrer nicht mehr sorgeberechtigten Mutter. Das aufwendig konstruierte Versteck unter der Kellertreppe war nass, kalt und sehr schmutzig. Doch laut den Sanitätern sei die kleine Paislee gesundheitlich wohlauf. Jedoch hat sie in den letzten Jahren keine Schule besucht und wurde vermutlich auch nicht zuhause unterrichtet.

Nach ihrer Horror-Gefangenschaft wurde das Mädchen ihrem gesetzlichen Vormund übergeben. Jetzt ist sie auch wieder mit ihrer älteren Schwester vereint! Die leiblichen Eltern, denen das Sorgerecht bereits entzogen wurde, sind wegen Störung des Sorgerechts und Gefährdung des Wohls eines Kindes angeklagt. Wie das Urteil ausfallen wird, steht noch nicht fest.