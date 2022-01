Das Schicksal von Jordan Turpin kennt beinahe die ganze Welt. Denn fast ihr ganzes Leben verbrachte die heute 21-Jährige mit ihren zwölf Geschwister in Gefangenschaft – und das in ihren eigenen vier Wänden, die in den USA auch als das „Horror-Haus“ bekannt waren. Jetzt ist sie ein gefeierter TikTok-Star und trägt eine wichtige Botschaft in die Welt hinaus.

Sie singt, tanzt und erzählt aus ihrem jetzigen Leben.

Horror-Haus in den USA: Eltern halten ihre Kinder gefangen

Dass Jordan Turpin noch am Leben ist, grenzt beinahe an ein Wunder. Denn die mittlerweile 21-Jährige wuchs, gemeinsam mit ihren zwölf (!) Geschwistern im Haus ihrer Eltern auf. Doch dort lebten die Kinder unter grauenhaften Zuständen im Horror-Haus in Gefangenschaft. Sie waren eingesperrt, wurden missbraucht und durchlebten die Hölle. Im Jahr 2018 gelang Jordan dann die Flucht. Sie schaffte es, die Behörden darüber zu informieren, dass sie mit ihren Geschwistern, die teilweise sogar ans Bett gefesselt waren, in ständigem Hunger leben musste.

In einem Interview mit dem US-Sender ABC erzählte Jordan damals: „Ich habe den Behörden alles erzählt. Wir sind nicht zur Schule gegangen. Wir haben im Schmutz gelebt. Wir haben gehungert.“ Die Eltern der über Jahre missbrauchten Kinder wurden festgenommen und zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Geschwister kamen dann teilweise auch in Pflegefamilien unter – finanziert werden sie bis heute durch Spendengeldern. So hat es die 21-jährige Jordan vielleicht auch geschafft, seit sie in Freiheit ist, ein einigermaßen normales Leben zu führen.

Jordan Turpin ist ein Star auf TikTok

Fest steht, dass sich Jordan nicht von ihrer Vergangenheit unterkriegen lässt. Mittlerweile hat sie die Kurzvideo-Plattform TikTok für sich entdeckt. Täglich sehen der jungen Frau mehr als eine halbe Million Menschen beim Singen, Tanzen und Erzählen zu. „Ich mag es, anderen zu helfen. Ich liebe es zu tanzen und Songs zu schreiben“, steht in ihrem Profil. In ihren Videoclips wirkt Jordan wie eine fröhliche, junge Frau, die ihr Leben in vollen Zügen genießt. Was sie schon alles durchgemacht hat, sie man ihr nicht an.

Eine Frage, die Jordan oft von ihren Followern gestellt bekommt, ist, ob sie noch Kontakt zu ihren Schwestern und Brüder habe. „Ich sehe meine Geschwister sehr oft und ich liebe sie so sehr„, erzählt sie in einem ihrer Videos. „Wir sind gerade nicht in der besten Lebenssituation, aber wir haben ein Dach über dem Kopf und Essen – und dafür sind wir alle sehr dankbar.“ Jordan ist fleißig am Spenden sammeln, damit sie sich und ihre Geschwistern ein gutes Leben ermöglichen kann. Ihre Bekanntheit ist in diesem Fall jedoch Fluch und Segen zugleich. Denn Tulpin verrät, dass es immer wieder vorkomme, dass sich andere Personen als sie ausgeben, um sich Spenden zu erschleichen.

Doch was wirklich zählt ist, dass Jordan es geschafft hat, aus dem Horror-Haus zu fliehen und damit sich und den zwölf anderen Kindern das Leben gerettet hat. „Ich hoffe, dass ich eines Tages auch euch und anderen Menschen helfen kann, genauso wie ihr mir geholfen habt. Das bedeutet mir so viel.“