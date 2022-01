In unserem Leben entwickeln wir uns ständig weiter. Es ist nie zu spät, Veränderungen anzustreben und neue Dinge zu lernen. Ganz im Gegenteil: Oft hilft eine andere Blickrichtung weiter, wenn man sich so fühlt, als würde man auf der Stelle treten. Wer sich für Persönlichkeitsentwicklung interessiert, sollte mal in den folgenden fünf Büchern stöbern!

Ein kurzer Ausflug zur Selbstfindung kann schließlich nie schaden.

Persönlichkeitsentwicklung: Das steckt dahinter

Kennt ihr das Gefühl, wenn in eurem Leben eigentlich gerade alles gut läuft, aber trotzdem ist da dieses kleine Etwas, das euch unzufrieden macht. Oft ist es nur eine kleine Sache, die man leicht ändern kann. Manchmal können aber auch die generelle Einstellung im Leben, das Umfeld oder die Situation, in der man sich gerade befindet, Auslöser dafür sein. Wenn ihr den Knackpunkt kennt, wisst ihr bereits, wo ihr ansetzen müsst. Wenn nicht, gibt es bereits zahlreiche Bücher, die euch dabei helfen können, herauszufinden, wie ihr euch weiterentwickelt könnt.

Denn die Persönlichkeitsentwicklung ist etwas, das euch euer ganzes Leben lang begleitet. Jetzt in diesem Moment findet ihr Dinge toll, die ihr vor oder in fünf Jahren vielleicht gar nicht mochtet bzw. mögt und umgekehrt. Und das ist auch gut so. Denn wenn immer alles gleich bleibt, dann kommt man einfach nicht weiter und läuft Gefahr, in der eigenen Spirale gefangen zu sein. Daher sollte sich jeder ab und an Zeit nehmen und hinterfragen, was er gerade vom Leben erwartet und wo die Reise hingehen soll. Selbstreflexion und Selbstverwirklichung sollten niemals außer Acht gelassen werden. Denn nur so schafft ihr es, aus alten Mustern auszubrechen.

Die folgenden fünf Buchtipps könnten dabei helfen.

1. „Meine Reise zu mir selbst“ von Sabrina Fleisch

Die Autorin Sabrina Fleisch ist eigentlich eine Angst- und Stressbewältigungstrainerin. In ihrem Buch stellt sie sich und den Leserinnen und Lesern die Frage: „Wer bin ich?“ Dabei helfen sollen Tests, Übungen und Fragen, mit denen man sich mit sich selbst auseinandersetzt.

Erhältlich hier, für € 19,70.

2. „Über mir die Wolke: Eine hoffnungsvolle Geschichte für dunkle Tage“ von Clara Louise

Songwriterin und Dichterin Clara Louise nimmt uns mit ihrem Buch auf eine Reise zu uns selbst mit. Auf 128 Seiten lernen wir uns selbst besser kennen und lieben. Denn wir erfahren durch die Geschichte von Lina, die von einer dunklen Wolke verfolgt wird, wie man sich von negativen Dingen am besten löst.

Das Buch gibt es hier, für € 20,60.

3. „The Big Five for Life: Was wirklich zählt im Leben“ von John Strelecky

Den Autor John Strelecky kennen viele von seinem Bestseller „Das Café am Rande der Welt“. Auch in diesem Buch nimmt er uns auf eine inspirierende Reise zu uns selbst mit, die unsere inneren Wünsche und Träume zum Vorschein bringt und dabei helfen soll, diese auch zu realisieren.

Zu kaufen gibt es das Buch hier, für € 10,90.

4. „Schenk dir das Leben, von dem du träumst“ von Katharina Tempel

Psychologin Katharina Tempel weiß ganz genau, mit welchen bösen Geistern wir oft zu kämpfen haben. Denn manchmal stehen wir vor scheinbar ausweglosen Situationen und fragen uns: „Was würde jetzt jemand anderes tun?“. Doch genau hier setzt das Buch an: Denn wir müssen aufhören, anderen zu folgen und uns selbst das größte Vorbild sein. Wie das am besten funktioniert? Durch positive Gewohnheiten und Glücksrituale etwa.

Zu dem Buch für € 16,99 kommt ihr hier.

5. „Das 6-Minuten-Tagebuch“ von Dominik Spenst

Etwas interaktiver wird es bei dem Ausfüll-Buch von Dominik Spenst. Das Tagebuch für Erwachsene erfordert täglich maximal sechs Minuten. Eine sehr kurze Zeitspanne, in der man sich bewusst machen kann, wofür man dankbar ist, was man verändern möchte und welche Ziele man ins Auge fassen kann.

Zum Buch für € 25,90 geht es hier entlang.