Dann und wann die eigene Komfortzone zu verlassen, ist sicherlich nichts Schlechtes. Aber es gibt Menschen, die von ihrem Alltag und ihren Gewohnheiten so schnell gelangweilt sind, dass sie das übermäßig oft tun. Denn sie genießen jede Veränderung, die neuen Schwung in ihr Leben bringt.

Diese drei Sternzeichen suchen regelrecht nach Veränderungen.

Löwe

Der Löwe ist ständig auf der Suche nach einem neuen Adrenalinkick. Er braucht den Nervenkitzel, um sich lebendig zu fühlen. Dafür sucht er sich eine Challenge nach der anderen, damit er die ständige Veränderung in seinem Leben am eigenen Leib spürt. Doch er bleibt nicht lange bei einer Sache, denn sein Interesse und sein Feuer verfliegt recht schnell. Sein Ziel ist es nie, eine Veränderung zur Gewohnheit zu machen, sondern die Veränderung selbst ist seine Gewohnheit. Der Löwe möchte einfach nicht stehen bleiben und das lebt er in vollen Zügen aus.

Zwilling

Zwillinge lassen sich sehr schnell beeindrucken und stürzen sich deshalb schnell in neue, interessante Bereiche. Dabei vergessen sie aber oft, was sie eigentlich sonst noch zu tun hätten und vernachlässigen dadurch andere Pflichten. Doch sie scheinen einfach nie aus den Konsequenzen der Vernachlässigung zu lernen. Denn, ist eine interessante Herausforderung gemeistert, kommt sofort die nächste und das Spiel geht wieder von vorne los. So ist es für das Umfeld des Zwillings schwer sich auf ihn einzulassen, weil er ständig seine Alltagsroutine für neue Interessensbereich verändert.

Wassermann

Der Wassermann liebt seine Freiheit und tut alles dafür, um sie zu bewahren. Fühlt er sich eingeengt, tendiert er dazu, sofort an Stellschrauben in seinem Leben zu drehen. Hals über Kopf stürzt er sich dann aus seiner Komfortzone und in jede sich darbietende Veränderung, damit er seine freiheitsliebende Art ausleben kann. Das macht ihn aber besonders in der Liebe zu einem schwierigen Partner. Denn manchmal zieht er seine freiheitsliebenden Konsequenzen auch in seinen Liebesbeziehungen. Aus diesem Grund wechseln der Wassermann sehr häufig seine Partner oder Partnerinnen.