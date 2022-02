„Rote Lippen soll man küssen…“ – Girl, deine Lippen können noch so rot sein, wenn sie spröde und ausgetrocknet sind, will da garantiert niemand ran! Das Gefühl von rissigen Lippen ist nämlich nicht nur unglaublich unangenehm, sondern sie sehen auch sehr ungepflegt aus. Mit unseren einfachen Hacks bekommst du im Nu einen zarten und weichen Kussmund! 💋

Drink – a lot!

Logisch: Wer nicht genügend Flüssigkeit zu sich nimmt, kann seinen Körper auch nicht ausreichend damit versorgen. Da unsere Lippen über keine Talgdrüsen verfügen, die für geschmeidige Haut sorgen, dehydrieren sie noch schneller. Damit deine Lippen also nicht von innen austrocknen, solltest du täglich mindestens zwei Liter Flüssigkeit zu dir nehmen – am besten Wasser oder ungesüßten Tee. Unser Tipp: Starte den Tag noch vor dem Frühstück mit einem großen Glas Wasser – das kurbelt den Stoffwechsel und die Durchblutung an und du bist den zwei Litern schon näher, bevor dein Tag so richtig gestartet hat.

Die richtige Lippenpflege

Was ist denn jetzt mit „richtig“ gemeint? Ist denn nicht jede Pflege eine gute Pflege? Ja, würde man meinen! Leider enthalten viele Lippenpflegestifte jedoch schädliche Mineralöle, die die Lippen nur noch mehr austrocknen. Wir setzen deshalb auf die Lippenpflegestifte von OYESS. Die sind nämlich ganz ohne Mineralöle, Mikroplastik oder Palmöl, dazu noch tierleidfrei und zudem voller pflegender Inhaltsstoffe wie Bio-Sheabutter und Bio-Jojobaöl. Damit tust du nicht nur deinen Lippen, sondern auch der Umwelt etwas Gutes. 😍 Win-Win!

Speichel vermeiden!

Wir tendieren dazu, uns über die Lippen zu lecken, um sie zu befeuchten und so das raue Gefühl loszuwerden. Leider währt das gute Gefühl danach nur kurz und wir bewirken genau das Gegenteil damit: Der Speichel auf unseren Lippen verdunstet und entfettet unsere Lippen zusätzlich. Das Ergebnis: Noch trockenere Lippen!

Peel it off

Eine gute Sofort-Hilfe gegen spröde Lippen ist ein Peeling. Damit entfernst du abgestorbene Hautschüppchen, deine Lippen fühlen sich sofort weicher an und werden aufnahmefähig für die nachfolgende Lippenpflege. Und dafür musst du nicht einmal in die Drogerie rennen: Mithilfe von Honig und Zucker kannst du easy selbst zuhause ein Peeling erstellen!

Lippenstift weglassen

So sehr wir Lippenstift auch lieben – wenn du kontinuierlich an trockenen Lippen leidest, solltest du vielleicht einmal eine Lipstick-Pause einlegen. Denn trotz pflegender Inhaltsstoffe entziehen farbige Lippenstifte und Lipglosse unserer zarten Haut auch Feuchtigkeit. Wenn es aber trotzdem sein muss, trage zumindest eine reichhaltige Pflege unter dem Lippenstift auf!

