In den USA wäre es beinahe zu einer Tragödie gekommen. Denn eine Frau aus dem US-Bundesstaat Louisiana ließ ihr acht Monate altes Baby auf einem Feld zurück. Das Kind verbrachte die ganze Nacht im Freien – doch wie durch ein Wunder, ist nichts passiert.

Erschreckend kommt hinzu: Diese Handlung hatte für die Mutter bisher noch keine Konsequenzen.

USA: Baby auf Feld ausgesetzt

Eine wahre Schreckensgeschichte aus den USA sorgt derzeit für Aufregung. Denn in Baton Rouge im US-Bundesstaat Louisiana ließ eine Frau ihr erst acht Monate altes Baby mitten auf einem Feld zurück, berichtet Daily Mail. Der keine Nigel Jackson musste eine ganze Nacht alleine im Freien verbringen. Mittels groß angelegter Suchaktion und Hinweisen von der Mutter, gelang es den Einsatzkräften schließlich, das Kind zu finden.

Wie durch ein Wunder schien es dem Baby jedoch gutzugehen und es blieb, trotz 24 Stunden im Freien, vollkommen unversehrt. Dass der kleine Junge so unglaublich tapfer ist, beeindruckte auch die Polizei: „Er hat nicht einmal geweint“, so die Beamten. Um sicherzugehen, dass Nigel auch keine Folgeschäden von der Nacht auf dem Feld hat, brachte man das Kind zur Untersuchung in ein Spital.

Keine Anzeige für die Mutter

Die Familienkonstellation rund um den kleinen Nigel ist nicht bekannt. Fest steht jedoch, dass seine Mutter; nachdem sie ihren Sohn ausgesetzt hatte; bei einer Feuerwache auftauchte und offenbar medizinische Hilfe benötigte. Im Krankenhaus entschieden die Ärzte dann, dass sie in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen werden muss. Während der Behandlung soll die Frau außerdem plötzlich erwähnt haben, dass sie ihr Baby auf einem Feld zurückgelassen habe.

Laut Polizei-Bericht gibt es derzeit keine Anzeige gegen die Mutter. Die genauen Gründe dafür sind jedoch nicht bekannt. Die Ermittlungen in diesem Fall seien aber noch nicht abgeschlossen, wie es heißt. Und auch, wie es zu diesem Horror-Szenario kam, ist derzeit noch unklar. Seitens der Polizei von Baton Rouge habe sich die Frau jedenfalls in einer psychischen Ausnahmesituation befunden.