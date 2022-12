Was wir aus Filmen wie „Bride Wars“ gelernt haben: Es kann schon mal passieren, dass man bei der Planung der eigenen Hochzeit die Nerven verliert. Doch nun sorgt eine Braut mit einem ganz besonderen Dresscode online für Wirbel. Denn sie verbannt einfach mal Wintermäntel von ihrer Hochzeit – die wohlgemerkt im Jänner stattfindet. Der Grund: Die Jacken würden auf den Fotos stören.

Müssen die Gäste auf der Hochzeit also frieren?

Frau heiratet im Winter und verbietet Gästen Jacken bei der Hochzeit

Wenn es um die Planung einer Hochzeit geht, ist wohl eine der ersten Frage, die sich das Brautpaar stellt: Zu welcher Jahreszeit wird gefeiert? Jede Jahreszeit hat wohl bestimmte Vor- und Nachteile. Klar ist aber: eine Hochzeit, die Mitte Juli stattfindet, dürfte vielerorts ganz anders aussehen als eine, die im kühlen Jänner stattfindet. Wer also eine Hochzeit in einem kälteren Monat plant, muss damit rechnen, dass die Gäste höchstwahrscheinlich wärmere Kleidung tragen werden – besonders, wenn die Hochzeitsgäste ein Teil des Tages im Freien verbringen. Eine Braut aus England will das aber nicht einfach so hinnehmen. Sie verbannt einfach mal alle dicken Wintermäntel und Jacken von ihrer Hochzeit.

In einem Beitrag auf Reddit erklärte eine der Brautjungfern der Frau, dass sie die Braut kürzlich gefragt habe, ob sie einen Mantel tragen könne, um sich während der Hochzeit – die in England stattfinden wird – warm zu halten. Der Brautjungfer wurde daraufhin erklärt, dass dies völlig unmöglich sei. Sie dürfe lediglich ihr dünnes Brautjungfernkleid und die Sandalen tragen.

„Uns wurde gesagt, dass wir den ganzen Tag keine Mäntel tragen dürfen“

Die fassungslose Brautjungfer lässt ihrem Ärger freien Lauf und schreibt auf der Online-Plattform: „Ich wurde von einer engen Freundin gebeten, Brautjungfer für ihre Hochzeit zu sein. Es ist im ländlichen Norden Englands und die Temperaturen sind auf -4 mit Höchstwerten von 1 Grad eingestellt. Das ist KALT. Die Brautjungfern tragen dünne Kleider und offene Sandalen.“ Kein Wunder, dass die Brautjungfer sich Gedanken um die Kälte macht.

Weiters schildert sie auf Reddit: „Uns wurde gesagt, dass wir den ganzen Tag keine Mäntel tragen dürfen, da dies die Fotos ruinieren würde. Ich fürchte mich jetzt wirklich vor dieser Hochzeit, da ich ziemlich dünn bin und die Kälte schrecklich spüre. Ich mache mir auch Sorgen über meine Gesundheit!“

Die Userin verrät außerdem, dass das Thema in einer Whatsapp-Gruppe mit Braut den anderen Brautjungfern besprochen wurde. Doch bis auf die Reddit-Userin habe sich niemand sonst wegen des radikalen Dresscodes beschwert. „Hilfe. Bin ich der Arsch, weil ich so kurz vor ihrer Hochzeit ein Drama verursacht habe? Werden die Fotos ruiniert? Alle anderen Brautjungfern waren sehr still in der WhatsApp-Gruppe, also war das auch nicht sehr hilfreich!“, erklärt sie.

Bridezilla oder legitime Forderung?

Für die Reddit-Community ist die Sache allerdings klar. „Bridezilla lässt grüßen! Wenn der Braut die Fotos wirklich mehr wert sind, als die Gesundheit ihrer Freunde, solltest du vielleicht deine Beziehung zu der Braut überdenken. Diese Forderungen sind lächerlich und unvernünftig, und sie gefährden die Gesundheit der Gäste.“, schreibt ein User.

Ein anderer Nutzer hat gleich einen Vorschlag für die Brautjungfer: „Nimm einen Mantel mit, ich habe das Gefühl, dass diese Braut ihre Meinung sehr schnell ändern wird, wenn sie tatsächlich bei Minusgraden draußen stehen und sich fotografieren lassen muss.“ Reddit-User:innen (und wir übrigens auch) sind schon gespannt auf ein Update nach der Hochzeit. Aber wie seht ihr das?

Ist die Forderung der Braut eine Frechheit oder durchaus legitim? Der Dresscode geht eindeutig zu weit! Ich finde die Kleidervorschrift schon okay. Die Braut darf alles bestimmen!

Quiz Maker – powered by Riddle