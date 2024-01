Eigentlich steht der Rote Teppich bei den Emmys Jahr für Jahr für Glamour und Glitzer. Doch in diesem Jahr sorgte ein Auftritt für eine ziemliche Abwechslung. Denn eine mysteriöse Person kam im grünen Troll-Kostüm.

Mit diesem Look stahl sie allen die Show!

Emmys 2024: Dieser Red Carpet Auftritt sorgt für Verwirrung

Die Award Season ist nicht nur die Zeit, in der Stars und Sternchen mit Lob und Preisen überhäuft werden, sondern auch jene Zeit, in der wir als Publikum jede Menge glamouröse Looks, neue Make-up-Trends und ganz schön viel Protz und Prunk zu sehen bekommen. Die Roben begeistern Jahr für Jahr, der Schmuck, den die Damen und Herren auf den Roten Teppichen präsentieren, hat nicht selten einen Wert in Millionenhöhe und mit der Farbwahl der Outfits setzen die Promis gerne auch Trends, die sich über das Jahr durchziehen.

Ähnlich war es auch in diesem Jahr – mit einer Ausnahme. Denn zwischen all den glamourösen Roben und perfekt inszenierten Outfits stach in diesem Jahr ein Look besonders heraus. Zwischen die Promis hatte sich nämlich ein grüner Kobold geschlichen. Ein ganz schön ungewöhnlicher Anblick, der die Zuschauer:innen in den Sozialen Medien schnell durcheinander bringt. Denn dieser Auftritt wirft einige Fragen auf.

There’s someone dressed as a goblin on the Emmy’s red carpet 🚨🚨🚨 Do we know who it is?? — Will O'Donnell (@will_o_donnell) January 15, 2024

Was genau symbolisiert dieser Look? Einen Kobold? Eine Seehexe? Oder doch ein anderes Horrorwesen? Wie kam man denn auf diese Idee? Steckt dahinter eine bestimmte Performance? Vielleicht eine überraschende Ankündigung einer neuen Serie? Und vor allem: wer steckt denn eigentlich in dem Kostüm? Fragen, die scheinbar ganz Social Media vor der Preisverleihung beschäftigen. Da wird schnell zweitrangig, wer welchen Preis bekommen könnte.

why tf is the green goblin at the emmy's — sofa 🛋️ (@wildernesscouch) January 15, 2024

„Ich wollte das genaue Gegenteil von dem tun, was von einem erwartet wird“

Aber keine Sorge: wir haben natürlich die Auflösung für euch! Hinter dem Look steckt nämlich die Drag Queen Princess Poppy, die Fans aus der Reality Serie „Ru Paul’s Drag Race“ kennen. Die Show war an diesem Abend nominiert – und wurde sogar ausgezeichnet. Zur Feier des Gewinns kam auch Princess Poppy mit auf die Bühne und löste die Fragezeichen so ein bisschen auf.

princess poppy showing up as a goblin to the fucking emmys is a different level of iconic actually — Amber is #LUXXNATION 🤍 (@AmberPill_x) January 16, 2024

Auch über die Inspiration hinter dem Look wissen wir schon mehr. Am Red Carpet verriet Princess Poppy „Entertainment Weekly“ nämlich, was genau dahinter steckte: „Ich wollte das genaue Gegenteil von dem tun, was von einem erwartet wird, wenn man zu einer Veranstaltung wie dieser geht. Ich wollte den Stil nehmen und ihn auf den Kopf stellen“, so Poppy. „Hauptsächlich wollte ich eine Troll/Hexe sein. Ich wollte so schockierend sein, dass man sich einfach umdrehen und mich ansehen muss – auf die schlimmstmögliche Weise.“

Und eben das ist der Drag Queen gelungen. Mit einem Blick auf den Social Media Account von Princess Poppy merkt man, dass sie die Verwirrung und den viralen Moment in vollen Zügen genoss. Online teilt sie nämlich jede Menge Clips und Screenshots von dem Abend und der Verwirrung rund um den Auftritt.

Natürlich waren die Emmys mit diesem Auftritt aber nicht vorbei. Denn bei der Preisverleihung ging es natürlich irgendwann auch wieder um die Preise. Abräumer des Abende waren „Succession“, „Beef“ und „The Bear“. Die drei Serien gewannen in den Kategorien „Drama“, Miniserie“ und „Komödie“ die jeweils wichtigsten Auszeichnungen – inklusive Preise für die jeweiligen Darsteller:innen.