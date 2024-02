Wer ernsthaft dachte, dass Flugbgeleiter:innen nicht über ihre Passagiere an Board gossippen, den müssen wir enttäuschen. Ein ehemaliger Flugbegleiter enthüllt, dass es geheime Codewörter gibt, welche die Cabin-Crew für Passagiere verwendet, die sie beispielsweise hot, nervig, irritierend und Co. finden.

Wie diese Secret-Codes lauten und welche konkrete Bedeutung sie haben, erfahrt ihr hier.

Ex-Flugbegleiter droppt Crew-Insider

Jetzt mal ehrlich, was wäre ein Arbeitsplatz ohne Klatsch und Tratsch? Die Antwort lautet: Lame! So ähnlich sehen es auch Flugbegleiter:innen, die sich stundenlang in einem Flugzeug mit Passagieren aufhalten. Dort hat Gossip scheinbar ein anderes Level erreicht, wie ein ehemaliger Flugbegleiter, Joy Robert, gegenüber DailyMail berichtet. Er enthüllt, dass es geheime Codewörter gibt, die Flugbegleiter:innen für Passagiere an Board verwenden, die sie beispielsweise hot, irritierend oder nervenraubend finden. Okay whaaat?

Der Ex-Flugbegleiter erklärt, dass vor allem bei längeren Flügen schnell ml Langeweile anschleicht, was viele Besatzungsmitglieder dazu veranlasst, sich über den neusten Tratsch an Board auszutauschen. So entstanden eben gewisse „Codes“, damit auch ja keiner merkt, dass man über sie lästert. Das sollte euch jetzt aber nicht beunruhigen, denn nicht alle Codewörter dienen zum Gossippen. Manchmal dienen sie auch nur als Kompliment!

Das bedeuten die Codewörter

Secret-Codes gibt es laut Jay viele. Beginnen wir mit dem wohl spannendsten: „BOB“. BOB bedeutet „Babe On Board“ und wird von Crew-Mitgliedern verwendet, wenn sich jemand im Flieger befindet, auf den man direkt einen Crush hat. Wenn wir schon bei Crushes sind: „HOB“ ist ein weiterer geheimer Begriff der für „Hotty on Board“ verwendet wird. Hier stellt sich die Frage, ob auch Passagiere dieses Codewort für Flugbegleiter:innen wählen dürfen? Zugegeben: Manche Crew-Members sind schon Hotties …

Zurück zu den Codes: „SVML“ steht für „Suddenly Vegetarian Meal“, also eine plötzliche vegetarische Mahlzeit. Diese Abkürzung bekommen Menschen, die eigentlich keine spezielle Mahlzeit bestellt haben und wahrscheinlich auch keine Vegetarier sind, die dann aber für Aufregung im Flieger sorgen, weil sie sich eine vegetarische Mahlzeit wünschen. In Wahrheit, schmeckt ihnen wahrscheinlich das Essen nicht – deshalb auch der plötzliche Wunsch für die vegetarische Option, dieser Meinung sind zumindest Flugbgeleiter:innen, wie Jay erzählt.

Nächstes mal Ohren spitzen

Doch das war noch nicht alles: Als „Mermaid“ werden zum Beispiel Passagiere bezeichnet, die sich über leere Sitze in einem halbvollen Flieger legen, um andere daran zu hindern, in der selben Reihe zu sitzen. Wir kennen sie doch alle, diese Mermaids. DasBbeste kommt aber zum Schluss: „VIP“! Und nein, damit ist nicht „Very Important Person“ gemeint, sondern „Very Irritating Person“, also jemand, der sehr irritierend wirkt. Wenn ihr das nächste Mal also in einem Flugzeug sitzen solltet und die Cabin Crew euch „VIP“ nennen sollte, freut euch lieber nicht zu früh. Könnte sein, dass ihr doch nicht der Star im Flieger seid, sondern einfach nur der „Weirdo“.

Vielleicht sollten wir das nächste Mal die Ohren besser spitzen, wenn wir uns auf den Weg zur Toilette im Flugzeug begeben. Schließlich kennen wir nun ja das eine oder andere geheime Codewort, das wir aus der Klatschrunde unserer Flugbegleiter:innen entziffern könnten! 😉