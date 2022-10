Um berufliche oder private Ziele zu erreichen, muss man sich hin und wieder selbst unter Druck setzen. Doch manche Menschen haben mit extrem viel Last zu kämpfen – weil sie sich einfach selbst zu viel zumuten. Dieser innerliche Dauerstress kann sehr belastend sein. Diese Sternzeichen sind davon ganz besonders betroffen.

Diese Tierkreiszeichen setzen sich selbst so unter Druck, dass sie immer gestresst sind.

Jungfrau

Perfektion ist Jungfrauen sehr wichtig. Ob in der Arbeit oder privat: Sie hassen Fehler und möchten alle Erwartungen zu mehr als hundert Prozent erfüllen. Darüber hinaus setzen sie es sich als Ziel, Fehler sofort zu korrigieren. Um ihre hohen Ansprüche zu erfüllen, setzen sich Jungfrauen oft einem massiven Druck aus. Es ist also kein Wunder, dass sie unter Dauerstress stehen und oft unzufrieden mit sich selbst sind.

Widder

Menschen mit dem Sternzeichen Widder sind manchmal etwas chaotisch. Sie sind aber auch echte Workaholics und ihr Ehrgeiz sorgt dafür, dass sie im Job sehr viel erreichen. Der hohe Anspruch an sich selbst sorgt aber dafür, dass die eigene Zufriedenheit und die Work-Life-Balance in den Hintergrund treten und sie irgendwann völlig ausgelaugt sind. Sie muten sich einfach viel zu viel zu. Tipp: Lieber einmal einen Gang zurückschalten, und sich nicht so viele Gedanken über das kommende Meeting oder die nächste Deadline machen. Denn der Dauerstress in der Arbeit darf nicht auch noch im Privatleben im Fokus stehen.

Löwen

Auch die ehrgeizigen Löwen sind sehr leistungsorientiert. Dabei ist ihnen aber vor allem das private Umfeld sehr wichtig. Sie möchten am liebsten von allen gemocht werden. Dafür möchten sie Anforderungen entsprechen, denen sie allerdings nicht gerecht werden können. Der Druck, der dabei entsteht, ist für Löwen manchmal emotional sehr belastend. Der Löwe darf sich dabei aber nicht so sehr unter Druck setzen, lieber ein paar Freunde weniger und dafür mehr Quality-Time mit den Liebsten.