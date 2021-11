Vor einigen Tagen tauchte ein Foto auf, das die beiden Schauspieler händchenhaltend auf New Yorks Straßen zeigt. Jetzt postet Channing Tatum das erste gemeinsame Foto mit Zoe Kravitz auf seinem Instagram-Kanal: Tragen die beiden da etwa ein Pärchenkostüm zu Halloween?!

Offenbar ließen sie sich dafür vom Klassiker Taxi Driver aus dem Jahr 1976 inspirieren.

Channing Tatum postet Pärchen-Halloween-Kostüm auf Instagram

Erst letzte Woche wurden die beiden dabei fotografiert, wie sie händchenhaltend ein Restaurant verließen. Und nur ein paar Tage später postete Channing Tatum ein Foto von ihm und Zoe, auf dem ihre Halloween-Kostüme zu sehen sind. Auffällig dabei ist, dass sie sich offenbar für ein Pärchenkostüm entschieden haben. Inspiration war der Film Taxi Driver aus dem Jahr 1976. Dabei verkörpert der „Magic Mike“-Darsteller den New Yorker Taxifahrer Travis Bickle und die 32-Jährige die minderjährige Prostituierte Iris Steensman. Die beiden legten, wie es scheint, sehr großen Wert auf detailgetreue Kostüme. Der 41-Jährige trägt nämlich, ähnlich wie Robert De Niro im Original, eine Irokesenfrisur und eine Marine-Jacke; die „High Fidelty“-Schauspielerin einen großen weißen Hut und eine rote Shorts, so wie es Jodie Foster damals im Film.

Bild: Channing Tatum / Instagram

Sind sie jetzt Insta-official?

Schon länger brodelte die Gerüchteküche um eine mögliche Beziehung von Channing und Zoe. Denn in den vergangenen Monaten wurden die beiden immer wieder zusammen gesehen. So verließen sie unter anderem gemeinsam die Met-Gala, obwohl sie eigentlich getrennt angekommen waren. Doch bis vergangene Woche gab es noch keine eindeutigen Hinweise auf eine offizielle Liebesbeziehung zwischen den beiden. Das änderte sich dann schlagartig, als sie fotografiert wurden, während sie händchenhaltend durch New Yorks Straßen schlenderten. Und jetzt auch noch das gemeinsame Kostüm! Machen die beiden ihre Beziehung nun also mit Channings neustem Story-Posting Insta-official? Wir würden’s feiern!