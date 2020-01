Auf etwas zu warten fällt niemandem leicht. Doch einige von uns sind noch ungeduldiger als andere und können einfach nicht ruhig bleiben. Besonders diese vier Sternzeichen zählen zu den ungeduldigsten.

Sie sind ständig angespannt und können nichts abwarten.

Steinbock

Beim Steinbock muss immer alles nach Plan laufen. Und das am besten so schnell wie möglich. Dieses Sternzeichen hat unglaublich hohe Ansprüche – nicht nur an andere, sondern vor allem auch an sich selbst. Sobald etwas nicht perfekt und nicht genauso läuft, wie sich der Steinbock das vorgestellt hat, dann wird er ungeduldig. Und das kann sich auch schon mal negativ auf sein Umfeld auswirken. Einen Gang zurückschalten lautet die Devise – es muss nicht immer alles perfekt sein!

Schütze

Auch Schützen zählen zu den ungeduldigsten Sternzeichen. Sie sind unglaublich ehrgeizig und wollen ihre Ziele so schnell es geht erreichen. Sobald dem Schützen eine neue Idee in den Kopf kommt, muss diese sofort umgesetzt werden. Eigentlich eine gute Eigenschaft, wenn er es nicht immer wieder übertreiben würde und seine Ungeduld ihm dabei nicht im Weg stehen würde. Denn das Problem an der ganzen Sache: Der Schütze wird deshalb schnell mal schlampig. Etwas mehr Geduld und Planung in Ruhe könnte dich viel weiter bringen!

Waage

Die Waage ist ebenfalls eines der ungeduldigsten Sternzeichen. Sie hat ziemlich viel Energie und ist ständig auf der Suche nach neuen Abenteuern. Ruhig sitzen und entspannen liegt diesem Sternzeichen absolut gar nicht. Und das sorgt leider für viel Anspannung, die sich auch auf das Umfeld der Waage überträgt. Etwas mehr Lockerheit würde dir garantiert guttun!

Widder

Beim Widder ist es ähnlich, wie beim Schützen. Sobald er sich etwas in den Kopf setzt, dann will er das so schnell es geht umsetzen – am liebsten gestern. Er ist wohl eines der ungeduldigsten Sternzeichen, das gleichzeitig auch ziemlich ungemütlich werden kann, wenn es einen konkreten Plan hat, der in die Tat umgesetzt werden soll. Denn dann heißt es für den Widder vorankommen – und das ohne Rücksicht auf Verluste. Sowohl im Job als auch im Privatleben denkt er dann meist nur an sich. Etwas mehr Lockerheit würde auch dem Widder nicht schaden.