Modetrends hin oder her – es braucht nicht immer neue Teile in eurem Kleiderschrank. Das ist weder gut für die Umwelt, noch für euer Bankkonto. Zum Glück sind die Frühlingstrends derzeit so vielseitig, dass ihr viele It-Pieces tatsächlich schon besitzt.

Und das hier sind die coolen Teile…

Diese Frühlingstrends gibt es schon in eurem Kleiderschrank

Lasst eure Kreditkarten stecken, liebe missen! Diese Teile braucht ihr euch nämlich nicht zulegen, um modisch up to date zu sein.

Caps

Es gibt wohl keine bessere „Bad Hair Day“-Rettung als eine Cap. Das wussten wir schon damals und das wissen wir noch heute. Und mit ihr auf unserem Kopf lässt sich praktisch jedes Outfit noch einmal aufwerten. So schlagen wir modisch gleich zwei Fliegen mit einer Klappe!

Hoodies

Der Hoodie feiert schon seit längerem sein Revival. Und das Beste daran: niemand kann erahnen, was wir darunter tragen. Ist es ein T-Shirt, tragen wir einen BH oder auch nichts? Niemand wird es je erfahren. Die Gemütlichkeit vom Hoodie ist einfach nicht zu überbieten, weshalb wir uns wahrscheinlich auch nie wirklich von ihm verabschieden können. Und das ist auch gut so!

Blazer

Inzwischen besitzt wahrscheinlich jede von uns mindestens einen Blazer. Und auch der wird uns im Frühling nicht verlassen und bleibt ein treuer Begleiter. Denn ganz ehrlich, es gibt wirklich nur wenige Kleidungsstücke, die zu jedem Outfit gehen. Zur Jogginghose, zum Hoodie oder zur Jeans: Der Blazer geht einfach immer.

Denim

Jede von uns besitzt eine Jeans und ein Jeanshemd bzw. eine Jeansjacke. Der Twist diese Saison heißt allerdings „Denim on Denim“. Was bedeutet, ihr kombiniert eure Jeans mit einem Oberteil aus Denim im gleichen Farbton. Schaut lässig und stylisch aus und ihr findet beide Teile davon in eurem Schrank.

Weiße Sneakers

Wie lange weiße Sneakers schon da sind, weiß niemand mehr so genau. Auch wir nicht! Aber das tut nichts zur Sache, denn so vielseitig wie weiße Sneakers ist wahrscheinlich kein anderes Kleidungsstück. Sie funktionieren zum lässigen Streetstyle-Look oder aber auch zum „Suit it up“-Look mit einem coolen Hosenanzug. Weiße Sneakers sind ein Essential, das wir einfach nicht mehr missen wollen.

Habt ihr alle von diesen Teilen in eurem Kleiderschrank? Ja! Nein, nur ein paar. Keines davon!

