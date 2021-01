Für “Sex and the City”-Fans hat 2021 mit den wohl besten News ever begonnen. Denn die beliebte Serie aus den 90ern feiert in diesem Jahr ihr Comeback. Einen Wermutstropfen gibt es da allerdings: Kim Cattrall alias Samantha Jones ist bei den neuen Folgen leider nicht mit dabei.

Für viele ist das sogar ein Grund, die Serie erst gar nicht zu schauen. “Ohne Samantha kein Sex” protestieren Fans im Netz. Aber davon lassen wir uns jetzt mal nicht runterziehen. Stattdessen interessiert uns viel mehr: Welcher der Charaktere passt eigentlich zu uns? Die Antwort liegt im Sternzeichen!

Welcher “Sex and the City”-Charakter bist du?

Wie oft haben wir mit unseren BFFs darüber diskutiert, wer von unserem Girl Squad welcher “Sex and the City”-Charakter ist. Jetzt haben wir die Antwort für euch – denn unser Sternzeichen verrät uns, welche der vier Frauen aus der Serie uns am meisten ähnelt.

Samantha Jones

Samantha vereint die Eigenschaften des Skorpions, des Schützen und des Wassermanns. Sie ist ein unglaublich freiheitsliebender Mensch, der genau weiß, was er will. Sie hat ihren ganz eigenen Kopf und ist extrem durchsetzungsfähig. Samantha sprüht nur so vor Leidenschaft und hat eine extrem sinnliche Seite. Ihr Selbstbewusstsein wirkt unglaublich anziehend auf andere, gleichzeitig macht sie sich damit allerdings auch für viele unnahbar.

Carrie Bradshaw

Carrie Bradshaw ist die Löwin unter den vier Girls aus “Sex and the City”. Denn sie liebt die Aufmerksamkeit und steht gerne im Mittelpunkt. Gleichzeitig hat sie aber auch viele Charakterzüge, die den Zwillingen und auch dem Widder zuzuschreiben sind. Sie ist ein absolut neugieriger Mensch und liebt es anderen zuzuhören und für ihre Freundinnen da zu sein, wenn sie sie brauchen. In Carrie steckt zugleich auch viel Leidenschaft und Impulsivität, eine Eigenschaft, die oft Widder mit sich bringen.

Miranda Hobbes

Miranda ist der klassische Steinbock. Sie ist unglaublich ehrgeizig und ihre Karriere ist ihr besonders wichtig. Sobald sie sich etwas in den Kopf gesetzt hat, dann will sie das auch durchziehen. Hinzu kommen aber auch die sensible Seite des Krebses, sowie die romantische Ader der Fische. Miranda wünscht sich Stabilität und Ordnung, etwas, das dem Krebs unglaublich wichtig ist. Wenn sie mit ihrem Gefühlschaos nicht umgehen kann, dann kommt allerdings der Fisch in ihr durch und sie kann ziemlich launisch werden.

Charlotte York

Charlotte ist ganz eindeutig eine Jungfrau im Kern. Sie liebt Struktur und Ordnung und hat immer für alles einen Plan. Mit Streit und Kritik kann sie nur schwer umgehen – die klassischen Eigenschaften einer Waage. Denn Charlotte ist auch extrem harmoniebedürftig. Deshalb ist auch sie es, die ständig versucht Streits unter den Freundinnen zu schlichten. Ihr ist es unglaublich wichtig, dass es allen gut geht und auch sie selbst von allen gemocht wird. In Sachen Liebe ist Charlotte ganz klar ein Stier. Denn sie genau, was sie will und wenn sie den richtigen Partner gefunden hat, dann tut sie alles für ihn.