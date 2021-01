Ich kam nicht umher mich zu fragen… Was wird Carrie Bradshaw bloß anziehen? Die Hauptfigur aus Sex and the City, ist bekannt für ihre hingebungsvolle Liebe zur Mode. Ihre Outfits haben Kultstatus erreicht und genau deshalb ist die modische Erwartungshaltung für das Serien-Comeback groß. Wir wagen hiermit den Fashion-Ausblick und haben eine Outfit-Wishlist zusammengestellt.

Carrie Bradshaw, gespielt von Sarah Jessica Parker, hat mit ihrem Modestil eine ganze Generation geprägt. Ihre Looks haben die ultimative Fantasie der perfekten, erfolgreichen, durchgestylten New Yorkerin erfüllt. Nach knapp zehn Jahren schlüpft die Hauptdarstellerin wieder in ihre Manolo Blahniks und wird perfekt gekleidet, durch den Big Apple, stöckeln. Die Storyline ist nebensächlich, aber auf eine Sache können wir uns garantiert verlassen: Es wird wieder großartige Stylingmomente geben.

Diese 5. Looks möchten wir an Carrie Bradshaw sehen:

1. Zum Lunch-Date

Ein Look den Carrie sofort eins zu eins tragen würde. Cool und modern, sie liebt die neuesten Trends und neue Designer! Dieser Frühling/Sommer-Look ist von Jacquemus. Wir können Carrie förmlich sehen, wie sie hektisch die Straße entlang läuft, um ihren BFF Stanford Blatch nicht allzu lange zum verabredeten Lunch-Date, warten lässt.

Jacquemus S/S 2021 (Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images)

2. Sommer-Shopping-Look

Carrie ist bekannt für ihre stofflose Mitte und hat einige bauchfreie Crop-Top-Styles überzeugend abgeliefert, deshalb würden wir sie auch gerne in diesem Versace Outfit sehen. Vielleicht beim Shoppen in der Sommerhitze der Großstadt? Der seitliche Cut-out-Bund ist auch die perfekte ungewöhnliche Bradshaw-würdige Note.

Versace S/S 2021 (Photo by Handout/Versace Press Office via Getty Images)

3. Zum Business Meeting

Von der Journalistin zur Buchautorin – das war ihre berufliche Karriere in der Serie und den zwei Filmen. Womit sie im Reboot ihr Geld verdient, ist noch unklar. Wir wissen, dass sie für ihr Business-Meeting auf einen Klassiker setzt: Chanel! Ein Traditionsunternehmen für selbstbewusste Frauen, die gerne zeigen, wie viel sie schon erreicht haben.

Chanel S/S 2021 (Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images)

4. Girls Night Out

Auch wenn die Ladies bereits in ihren Fünfzigern sind, eines ist klar: Die Cosmos werden fließen. Für einen ausgelassenen Abend mit Miranda und Charlotte sehen wir Carrie in diesem spannenden Kleid von Louis Vuitton. Bei jedem Hinsehen erkennt man ein neues Detail. Sie muss ja schließlich ihren Platz als Fashionista in der Gruppe würdig vertreten.

Louis Vuitton S/S 2021 (Photo by Dominique Charriau/Getty Images )

5. Date Night mit Mr. Big

Carrie liebt den großen Auftritt, auch wenn es manchmal too much ist. Mit dieser Balmain Robe, für einen romantischen Abend, überzeugt sie nicht nur ihren Mr. Big, sondern auch uns! Ein bisschen Retro, ein bisschen Glamour, genau das richtige für Carrie 2.0. Nicht zu überladen, aber trotzdem ein Wow-Effekt, so möchten wir sie sehen.