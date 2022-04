Wir können es kaum erwarten, unsere Spring/Summer Outfits wieder aus dem Kleiderschrank zu holen! Um den perfekten Look für die warme Jahreszeit zu schaffen, braucht es gar nicht viel: Ob zeitlose Basics gepaart mit echten Eycatcher Pieces, Stilbrüche mit verschiedenen Materialien oder ein Farbspiel aus hellen, sommerlichen Farben – hier erfährst du, wie du im Handumdrehen einen Signature Look kreierst!

Mustermix

Schon im letzten Jahr konnten wir die Finger nicht von diesem Trend lassen und auch dieses Jahr sind wilde Muster- und Printkombinationen wieder absolut en vogue! Egal, ob große oder kleine Muster, Polka Dots, Karo-Prints, Leo-Look oder Tigerstreifen, wer ein paar einfache Faustregeln beachtet, kann sich muster-technisch völlig frei entfalten. Dabei empfiehlt es sich, beim Muster-Mixen auf ein ähnliches Farbspektrum zu achten, große mit kleinen Prints zu vereinen und maximal zwei bis drei verschiedene Prints miteinander zu kombinieren, um einen coolen Look zu entwerfen.

Signature Pieces

Ein gelungenes Outfit muss gar keine große Hexerei sein: Manchmal reichen schon zeitlose Basics gepaart mit einem coolen Hingucker-Teil, um einen richtigen Statement Look zu kreieren. Solche Signature Pieces wie cropped Hoodies, Radlerhosen, Oversize-Boyfriend-Shirts oder Tops und Hosen mit auffälligen Prints, die ideal zum Aufpeppen von jedem Look sind, findest du aktuell in der Exklusiv-Kollektion von Pegador x P&C. Ob Festival oder Streetstyle – mit diesen Eyecatchern fällst du garantiert auf!

Bild: Pegador x P&C

Stilbruch

Wer glaubt, Radlerhosen benutzt man nur für Sport, hat eindeutig einen der wichtigsten Modetrends überhaupt verschlafen: den Stilbruch. Kombinationen wie Radlerhosen mit Blazer, feine Kleider mit klobigen Sneaker oder sportliche Hoodies unter Blazern wollen wir in unserer Garderobe nicht missen! Denn Stilbrüche sorgen für Überraschungen und lassen nahezu unendliche viele Möglichkeiten zu.