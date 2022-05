Baby-News im Hause Osbourne! Kelly Osbourne ist zum ersten Mal schwanger. Das teilte die Musikerin ihren Fans in einem süßen Insta-Posting mit. Die Tochter von Ozzy Osbourne kann ihr Glück noch kaum fassen.

Ihre Beziehung mit dem Slipknot-Mitglied Sid Wilson machte sie erst im Februar öffentlich.

Kelly Osbourne ist schwanger

Lange war es ruhig um die Tochter von Ozzy Osbourne. Doch jetzt meldet sie sich wieder zurück und das auch noch mit super süßen Neuigkeiten. Denn die Musikerin ist zum ersten Mal schwanger. Das teilte sie ihren Fans am Donnerstagabend in einem Posting über ihren Instagram-Account mit. Sie postete ein Selfie von sich, auf dem sie die Ultraschallbilder in die Kamera hält.

„Ich weiß, dass es in den letzten Monaten sehr ruhig um mich war, also dachte ich, ich würde euch allen mitteilen, warum“, schreibt die 37-Jährige in der Caption. „Ich bin überglücklich, dass ich Mama werde. Zu sagen, dass ich glücklich bin, trifft es nicht ganz. Ich bin euphorisch“, so Kelly.

Kelly machte Beziehung erst Februar öffentlich

Erst im Oktober 2021 trennte sich die Moderatorin von ihrem ehemaligen Partner Erik Bragg. Vier Monate später machte Kelly dann ihre Beziehung mit ihrem Freund Sid Wilson am Valentinstag via Instagram öffentlich. Bevor die beiden ein Paar wurden, waren sie und der Slipknot-DJ satte 23 Jahre befreundet. Aber nun kann sich die 37-Jährige ein Leben ohne den Musiker an ihrer Seite nicht mehr vorstellen.

„Nach 23 Jahren Freundschaft kann ich nicht glauben, wo wir gelandet sind! Du bist mein bester Freund, mein Seelenverwandter und ich bin so sehr in dich verliebt, Sidney George Wilson“, schrieb Kelly in ihrem Valentinstags-Posting. Ihre Liebe krönt nun ihr erstes gemeinsames Kind.