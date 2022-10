Gerade erst überraschte Jesse Williams seine Fans mit einem kurzen Comeback bei „Grey’s Anatomy“, nun hat sich der Schauspieler bereits einem anderen Projekt zugewandt. Williams wird künftig in der Krimi-Comedy-Serie „Only Murders in the Building“ zu sehen sein. Er soll in der dritten Staffel eine wiederkehrende Rolle spielen.

Er bleibt aber nicht der einzige berühmte Neuzugang der kommenden Staffel. Auch „Clueless“-Fans können sich freuen.

Jesse Williams wechselt zu „Only Murders in the Building“

2021 sorgte „Grey’s Anatomy“-Star Jesse Williams für einen Schock unter Fans. Nach zwölf Jahren stieg er aus der Kult-Serie aus. Damals hieß es von seiner Seite: Er verlasse die Hit-Serie, um sich neuen Projekten zu widmen. Zwar durften sich die Fans noch hin und wieder über einen Gastauftritt des Schauspielers freuen, doch nun wechselt Williams zu einer völlig anderen Serie.

Ab der kommenden dritten Staffel wird Jesse in der Krimi-Comedy-Serie „Only Murders in the Building“ zu sehen sein, wie Entertainment Tonight nun berichtet. Demnach soll der ehemalige „Grey’s Anatomy“-Star in einer wiederkehrenden Rolle auftreten. Der 41-Jährige verkörpert laut Bericht einen Dokumentarfilmer, der sich für den aktuellen Kriminalfall interessiert, an dem Mabel Mora (Selena Gomez), Charles Haden-Savage (Steve Martin) und Oliver Putnam (Martin Short) gerade arbeiten.

Auch Paul Rudd schließt sich Cast an

Der „Grey’s Anatomy“-Liebling wird aber nicht der einzige Neuzugang der dritten Staffel sein. Neben Jesses Charakter bekommen wir es in den kommenden Episoden regelmäßig auch mit „Ant-Man“-Star Paul Rudd zu tun. Seine Serienfigur wurde bereits im Finale der letzten Staffel zum ersten Mal vorgestellt. Und sein Charakter soll sogar im Mittelpunkt des Geheimnisses der neuen Staffel stehen, wie Serien-Co-Autor John Hoffman zuvor erklärte.

„Paul Rudd, der am Ende von Staffel zwei als Ben Glenroy einen vielversprechenden Einstieg in die Welt unserer Serie hatte, ist jemand, über den wir eindeutig mehr wissen und den wir in der kommenden Staffel drei sehen wollen – denn er ist eine klare Quelle für viele kommende Fragen und Wendungen, die noch kommen werden“, teast der Autor.

Kein Cliffhänger ohne Lösung des Falls

Auch Hauptdarsteller und Produzent Steve Martin liefert schon einen kurzen Ausblick darauf, was die Zuschauer in Staffel drei erwartet: „Ich glaube an eine komplette Geschichte pro Jahr. Wir lösen das Verbrechen tatsächlich und dann stellen wir einen Teaser für das nächste Jahr vor“, so Martin. Er wolle nämlich grundsätzlich keine Cliffhanger ohne Lösung des Falles. Und Fans der Serie wollen das bestimmt auch nicht!

Erst im Sommer hatte Hulu eine dritte Staffel der Krimi-Serie bestätigt, das Startdatum steht allerdings noch nicht fest. Bislang ist nur bekannt, dass die neue Staffel 2023 kommen soll. Hierzulande könnt ihr die Serie übrigens bei Disney+ streamen.