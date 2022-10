Lange hofften Fans auf seine Rückkehr, jetzt ist es endlich offiziell: Jesse Williams aka Dr. Jackson Avery kehrt in der 19. Staffel von „Grey’s Anatomy“ zurück in die Show – zumindest teilweise.

Denn die Serienmacher verraten jetzt die Details zu seiner Rückkehr.

Jackson Avery wieder in „Grey’s Anatomy“ zu sehen

Wenn es um die großen Favorit:innen in „Grey’s Anatomy“ geht, ist die Liste nach 19 Staffeln und 400 Episoden erwartungsgemäß lang. Doch neben Dr. Christina Yang, McDreamy und McSexy gibt es einen Arzt, der unter Fans auch als absoluter Liebling gilt. Dr. Jackson Avery. Denn obwohl der Arzt erst in Staffel sechs zur Krankenhaus-Crew dazustößt, ist er für viele einer der perfektesten Charaktere der Show.

Schuld daran ist auch sein Liebesdrama mit Dr. April Kepner. Nach ewigem Hin und Her, Hochzeiten und Scheidungen und jede Menge dramatischen Episoden haben die beiden in der 400. Jubiläumsfolge in Staffel 18 endlich wieder zueinander gefunden. Zum Leidwesen der Fans geschah das jedoch größtenteils abseits der Kameras. Denn Jackson verließ in Staffel 17 Seattle und zog nach Boston.

Aber kann es das wirklich gewesen sein? Fans bekommen einen Kuss aber keine weiteren Infos zum Paar? Natürlich nicht. Denn wie das Branchenblatt „Deadline“ exklusiv berichtet, wird Jackson auch in der aktuellen 19. Staffel eine Rolle spielen. Jesse Williams kehrt nämlich zur Show zurück – zumindest teilweise. Denn der Schauspieler spielt seine Figur des Jackson nur als Gastrolle in einer der Episoden. Worum genau es darin gehen wird, ist derzeit noch nicht enthüllt worden.

Pläne für Spin-Off-Serie?

Fest steht nur, dass die Folge den Titel „When I Get to the Border“ trägt und in Amerika bereits am 3. November ausgestrahlt wird. Angeblich soll Meredith (gespielt von Ellen Pompeo) in der Folge nach Boston reisen und dort auf Jackson treffen. Warum und welche Konsequenzen dieses Treffen hat, ist jedoch noch nicht bekannt.

Aber damit noch nicht genug. Denn Williams ist in der Folge auch als Regisseur tätig. Wir sehen Jackson also nicht nur vor der Kamera, ein bisschen Jackson-Feeling gibt es auch hinter den Kulissen.

Aber es gibt auch traurige Nachrichten. Denn April (gespielt von Sarah Drew) wird angeblich nicht Teil der Folge sein. Wenn es nach der Schauspielerin geht, heißt das aber nicht, dass die Geschichte von Jackson und April zu Ende erzählt ist. Denn in Interviews betonte Drew zuletzt, wie gerne sie eine Spin-Off-Serie hätte, in der das Leben von April und Jackson gezeigt wird. „In meiner Traumwelt wäre es eine Art 10-Episoden-Show, in der wir an einem Ort sein könnten, der es erlaubt, ein bisschen dunkler, ein bisschen düsterer und ein bisschen sexier zu sein. Das würde Spaß machen“, erklärt die Schauspielerin im Juni in der Instagram-Live-Show „Let’s Stay Together“ mit Tommy DiDario.

Konkrete Pläne gäbe es zwar noch nicht, doch die beiden würden gerne wieder gemeinsam als „Japril“ zusammenarbeiten, betont sie. Also wer weiß, vielleicht sehen Fans Jackson ja doch noch öfters.