Unser Augen-Make-up soll unsere Augen betonen und ausdrucksstark machen. Dafür können wir aber nicht jeden beliebigen Lidschatten benutzen. Denn nicht jede Farbnuance passt auch gut zur eigenen Augenfarbe.

Mit diesen Farben könnt ihr, was eure Augenfarbe betrifft, nichts mehr falsch machen.

Der perfekte Lidschatten für eure Augenfarbe

Bei der riesigen Auswahl an Lidschatten-Paletten und Lidschatten-Farben kann man schnell überfordert sein. Aus der Überforderung heraus wählen wir dann Farbnuancen, die unserer Augenfarbe ähnlich sind. Doch hier steckt schon der Fehler. Denn um die Augen so richtig zur Geltung zu bringen, brauchen wir Kontraste. Diese Farben werden auch gern als Komplementärfarben bezeichnet. Das bedeutet, man wählt Lidschatten-Farben, die im gegenüberliegenden Farbkreis liegen.

Blaue Augen

Menschen, die mit blauen Augen gesegnet sind, haben sowieso schon eine sehr auffällige Augenpartie. Wer die Augen dezent schminken möchte, greift am besten zu Rosé- und Apricot-Nuancen oder zu Braun- und Beigetönen. Für besondere Anlässe ist die Kombination aus Gold und Schwarz bzw. Dunkelbraun ein wahrer Blickfang. Für schrilleres Augen-Make-up bei blauen Augen ist Orange die perfekte Basis.

Für alle, die noch auf der Suche nach dem passenden Lidschatten sind: Die Kylie Jenner 24K Birthday Collection Eyes Powder Palette enthält alle Farbnuancen. Bei Douglas gibt es sie gerade um 66,95 Euro.

Braune Augen

Die meisten Menschen haben braune Augen. Das muss allerdings nicht schlechtes bedeuten, denn die Auswahlmöglichkeiten sind mit braunen Augen am größten. Zu braunen Augen passen alle Töne von Türkis bis Khaki, aber auch Beerenfarben bis dunkles Violett funktionieren gut. Auch Grau, Gold und Silber sind ideal. Das einzige, das ihr im Hinterkopf behalten müsst: Je kühler die Lidschattenfarbe, desto wärmer wirken eure braunen Augen.

Mit trendigen Grün- und Blautöne versorgt uns die 5 Couleurs Couture Lidschattenpalette von Dior. Derzeit um 66 Euro im Dior Onlineshop erhältlich.

Grüne Augen

Auch um die seltenste aller Augenfarben in Szene zu setzen, gibt es unzählige tolle Möglichkeiten. Im Alltag zaubern Rosa, Lila, Grau und erdige Farben ein ausdrucksstarkes Finish. Für die Mutigen unter euch, die den ultimativen Wow-Effekt schminken wollen: Kombiniert am besten beerige Töne mit stechendem Pink und einem Hauch Glitzer. Damit haut ihr sicherlich jeden mit eurem Look um.

That’s my Jam Eye Shadow Palette von Too Faced

Für eine passende Farbkombi mit Violett- und Pinktönen gibt es von Too Faced die That’s my Jam Eye Shadow Palette. Derzeit ist sie um 28,95 Euro bei Zalando erhältlich.