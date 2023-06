Was in den Köpfen der Männer vorgeht, ist Dir oft ein Rätsel. Denn während Du „Ich liebe Dich“ von sämtlichen Gipfeln schreien willst, stammelt er irgendwas von „muss man den immer alles zerreden?“. Die guten News: muss man nicht! Denn mit diesen Gesten sagt er Dir auch ohne die drei magischen Worte, dass er Dich liebt.

Mit bestimmten Verhaltensweisen und Gesten zeigt er seine Liebe

10 Gesten, mit denen er Dir auf seine Art „Ich Liebe Dich“ sagt

Wie heißt es doch so schön: Männer sind vom Mars, Frauen von der Venus. Denn während Du denkst, dass er angestrengt über unsere Worte nachdenkt, ist er eigentlich dabei einen festsitzenden Pups herauszudrücken. Da soll mal einer die Männer verstehen. Besonders schwer wirkt die Kluft, wenn es um Liebe und Romantik geht. Die guten News: auch Männer haben Gefühle! Sie haben nur „andere“ Wege, diese zu zeigen. Daher: Anstatt auf das berühmte Liebesgeständnis zu warten und Dir Dein hübsches Köpfchen zu zerbrechen, solltest Du lieber auf diese Zeichen und Gesten von ihm achten.

1. Er strahlt, wenn er Dich sieht

Wenn er Dich sieht, grinst er wie ein Honigkuchenpferd und auch in Grummel Laune kann er sich bei Deinen Aufmunterungen ein Grinsen nicht verkneifen? Bingo: der Typ ist bis auf beide Ohren in Dich verknallt.

2. Seine Küsse sind stets gefühlvoll

Küssen ist toll! Und viel intimer als Sex. Genießt er den Kuss mit Dir, geht er liebevoll auf Dich ein und will Dich gar nicht mehr loslassen? Dann ist das ein sicheres Zeichen, dass er Dich liebt.

3. Er hört Dir zu

Du erzählst ihm, was sich gerade bei „Keeping Up with the Kardashians“ tut. Und er hört Dir, obwohl er die Sendung ganz furchtbar findet, zu? Bingo! Es ist Liebe!

4. Er nimmt Dich an der Hand

„Mein Baby gehört zu mir“, genau diesen legendären Satz aus Dirty Dancing sagt er damit innerlich, wenn er Dich in der Öffentlichkeit an der Hand nimmt. Er steht zu Dir und das darf von ihm aus die ganze Welt sehen.

5. News teilt er als Erstes mit Dir

Dem Chef die Hose beim Mittagessen angepatzt, die neueste Kletterroute geschafft! News teilt er immer zuerst mit Dir. Das zeigt, dass er nicht nur großes Vertrauen in Dich hat, sondern dass er Dich an allem teilhaben lassen will. Na, wenn das keine Liebe ist …

6. Er hat Dich im Blick

Beim Verabschieden schaut er Dir lange hinterher. Du spürst seinen Blick, wenn Du den gemeinsamen Restaurant-Tisch zur Toilette verlässt. Die nächste Stolperfalle hat er für Dich schon längst sorgsam vorausschauend aus dem Weg geräumt. Juhuuuu Big Love!

7. Er probiert neues mit Dir aus

Eigentlich steht er nicht so auf Kältebäder – aber mit Dir wagt er sich in den frostigen Bergsee? Heißt soviel wie: Er ist bereit, für Dich über seine Komfortzone hinaus weiterzugehen und seine Ängste zu überwinden. Na, wenn das mal kein Liebesbeweis ist.

8. Er erzählt seinen Freunden von Dir

Du lernst seinen Freundeskreis kennen. Sehr sweet! Seine Freunde scheinen über Dich bereits bestens informiert zu sein? Noch sweeter!

9. Er liebt Deine Macken

Er zeigt Verständnis für Deine Gefühlsausbrüche, sobald ein Song in traurigem d-Moll erklingt? Die Minispinne an der Decke schafft er auch um 2Uhr Morgens noch liebevoll für Dich aus der Wohnung? Jackpot! Er mag Dich wirklich!

10. Er macht Zukunfts-Pläne mit Dir

An diesem Punkt wollen wir mal am Boden der Tatsachen bleiben. Es handelt sich hier immerhin um die typisch männliche Spezies. Er muss an dieser Stelle nicht die Playlist für Eure Hochzeit planen. Nein es geht einfach darum gemeinsame Pläne und Ziele mit Dir zu haben. „Was machen wir im Sommer?“ Oder „Ach cool, Du willst auch nicht für immer in der Stadt leben?“ Heißt so viel wie: „Ich will den Rest meines Lebens mit Dir verbringen!“