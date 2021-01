Einmal im Monat ist es wieder so weit. Ein Großteil der Frauen erwartet ein tagelanges Martyrium voller Schmerz und emotionalem Gefühlschaos. Und weil wir wissen, dass sich unser Leiden während der Periode für euch wie ein Hornissennest anfühlt, wollen wir euch mal mitteilen, was ihr dabei für uns tun könnt.

Hier sind 15 Wünsche an euch die uns den hormonellen Ausnahmezustand erleichtern.

1. Habt auch mal solche Schmerzen

Nicht böse gemeint, aber nur so könnt ihr verstehen, warum wir uns so fühlen wie wir uns fühlen. Was nämlich mit einem leichten ziehen beginnt, steigert sich zu einem Szenario als würde jemand mit einem Handmixer unsere Organe ordentlich durchmischen. Zwischendurch gibts dann noch Messerstiche in den Bauch, die ganz langsam herumgedreht werden. On top kommen schmerzende Brüste, Kopfschmerzen, Durchfall, Müdigkeit. Und dann stellt euch noch vor wie euch ständig Blut rausläuft, dass ihr versucht mit Watte zuzustopfen, um eure Klamotten nicht zu ruinieren.

2. Lasst uns in Ruhe

Das ist ein etwas heikler Punkt, denn manchmal wissen wir selber nicht, ob wir alleine sein wollen oder von euch emotionale Unterstützung brauchen. Am besten versucht ihr unauffällig mal die Lage zu checken. Wenn wir alleine sein wollen, dann respektiert unseren Wunsch. Haltet aber bitte regelmäßig Kontakt, indem ihr zwischendurch mal fragt, ob auch alles ok ist.

3. Stellt keine blöden Fragen

Stell euch vor, eure Gefühle liegen auf einer Tastatur und dann hämmert jemand mit seinen Händen darauf herum. So in etwa fühlt es sich an, wenn ihr was von uns wollt. Ja wir haben unsere Tage und ja uns geht es nicht so gut. Und nein wir wissen nicht, wo euer Feuerzeug ist. Es ist uns ehrlich gesagt schnurzpiepegal, weil wir wie in Punkt 1 beschrieben gerade ganz andere Probleme haben.

4. Stellt uns schweigend einen frisch aufgebrühten Schafgarbe-Frauenmantel-Brennnessel-Tee hin

Das wäre wirklich der Liebesbeweis schlechthin. Fein wäre auch, wenn ihr uns etwas im Haushalt unterstützt. Und wir sind auch dankbare Abnehmer von ballaststoffreichen Menüs. Die Mens kann bei uns nämlich zu Verstopfung führen. Mit Himbeeren, Birnen, Chiasamen oder braunem Reis helft ihr uns dieses unangenehme Gefühl zu bekämpfen. Aber Vorsicht: die Grenze zwischen Fürsorge und bemuttern ist sehr eng. Wenn ihr uns die Schoki vorenthalten wollt, dann durchschauen wir das.

5. Installiert euch eine Zyklus-App

Das Verfolgen unseres Zyklus ist das Beste, was ihr als Partner für uns tun könnt. MyNFP soll die genaueste unter den Zyklus-Apps sein. Damit seid ihr auf was immer da kommen mag besser vorbereitet. Mit vorbereitet sein meinen wir, dass ihr dann besser Rücksicht auf unsere Stimmungen nehmt und nicht negativ darauf reagiert.

6. Stillt unser Verlangen nach Heißhunger

Ihr habt fürchterlichen Hangover und seit 3 Tagen nichts mehr gegessen? So in etwa fühlt sich unser Heißhunger während der Menstruation an. Also habt Mitleid. Schokolade, Pizza, Pommes, Eis. Wir nehmen alles!

7. Verschont uns mit Kommentaren und komischen Blicken während wir uns mit Pizza und Schoki vollstopfen

Uns ist schon klar, dass wir uns wohl in zwei Tagen darüber ärgern werden. Aber wie schon im letzten Punkt erwähnt geht es jetzt nun mal nicht anders. Also macht bitte keine rücksichtslosen Witze, sondern ignoriert oder joint uns bei unseren Essensexzessen. Ach ja und sagt auf keinen Fall etwas wie “Ah ich seh schon, du hast schon wieder deine Tage”

8. Wenn wir uns darüber beschweren “fett” zu sein, reagiert bloß nicht darauf

Es ist einfach nicht fair. Als wären Unterleibsschmerzen, Stimmungsschwankungen und Antriebslosigkeit nicht genug, sind wir auch noch aufgedunsen und bringen tatsächlich ein, zwei Kilo mehr auf die Waage. Das ist den Wassereinlagerungen geschuldet, die aufgrund des veränderten Hormonhaushalts schon bis zu 14 Tage vor der Periode beginnen können. Hier könnt ihr also selbst mit Beschwichtigungen alles nur falsch machen. Wenn wir uns also beschweren sagt einfach NICHTS!

9. Lasst uns ein, zwei Tage lang Binge-Watching machen

Manche von uns wollen einfach nur alleine sein und in Ruhe das Szepter über das Sofa und die Fernbedienung haben. Und bitte lacht nicht über die Auswahl. Thriller und Krimis sind während der Periode nicht so unseres. Vielmehr geht es um Liebe, Liebe und nochmals Liebe.

10. Helft uns den Schmerz zu lindern

Haltet ein Glas Wasser und Ibuprofen für uns bereit. Oder haltet uns einfach die Haare, wenn wir uns vor Schmerzen übergeben. Legt uns eure warme Hand auf den Bauch oder macht uns eine Wärmeflasche. Verwöhnt uns mit einer Rückenmassage (der ist in der Zeit nämlich auch super angespannt) oder lasst uns ein heißes Bad mit Entspannungsöl ein. Kuschelt euch zu uns und sagt, dass morgen wieder alles gut ist. Geht mit uns spazieren. Leichte Bewegung hilft den Schmerz zu lindern. Aber bitte drängt uns nicht, wenn wir uns nicht bereit dazu fühlen. Ablenkung ist (neben Schmerzmittel und Schoki) das beste Mittel um den Schmerz zu lindern. Und falls wir nicht gerade alleine sein wollen. Dann bringt uns doch bitte zum Lachen oder ladet uns zu Netflix & Chill ein.

11. Nehmt uns in den Arm, wenn wir zu heulen beginnen

Ja schon klar unsere Erdbeerwoche kann für euch auch herausfordernd sein. So ein Heulanfall kann auch wirklich aus dem nichts heraus kommen. Aber bitte seid nicht verschreckt oder verdreht gar die Augen. Nehmt uns stattdessen in den Arm und sagt einfach nichts.

12. Nehmt unsere Anfeindungen während der Periode nicht persönlich

Auch, wenn unser Verhalten noch so irrational ist. Bitte nicht zu persönlich nehmen. Nehmt uns ernst, lasst uns ausreden und bleibt ruhig. Wenn wir beispielsweise sagen ihr seid richtige Dreckskerle, die wir niemals wieder sehen wollen. Dann meinen wir eigentlich damit, dass wir uns von euch alleingelassen fühlen. Wir wollen bitte ganz viel Liebe, Zuneigung und Kuscheleinheiten. Verliert nicht die Beherrschung, sondern geht lieber kurz raus und atmet tief durch. Mit dem wissen, dass die Welt für uns und euch in ein paar Tagen ganz anders ausschaut.

13. Kauft uns Super Plus Tampons als wärs ne Packung Milch

Wir wollen keine Krieger die sich für uns mit anderen prügeln. Wir wollen Partner die für uns in den Supermarkt gehen und mit stolzer Brust für uns Super Plus Tampons und Binden in Windelgröße kaufen. Ganz einfach, weil sie uns damit unterstützen.

14. Frag uns nicht, ob wir Sex haben wollen

Nein wir wollen keinen Sex. Siehe Punkt 1, 2 und 3.

15. Nehmt uns, wenn wir Sex haben wollen

Manche von uns können aufgrund es Hormonchaos auch mal sehr horny werden. Und Sex kann tatsächlich die Schmerzen lindern, da die Bewegung den Bauchraum entspannt. Zudem schüttet der Körper beim Orgasmus Endorphine aus, die wie Schmerzmittel im Körper wirken. Also bitte keine verzweifelten Blicke aufgrund des Blutes und den Schokospuren im Gesicht. Nehmt uns als wären wir heiße Beauty-Queens.