Jeder Mensch hat seine dunklen Seiten. Aber manche Sternzeichen können es besser verbergen als andere. Sie können lügen, ohne, dass es jemanden auffällt.

Und diese drei Tierkreiszeichen nutzen ihre Begabung gerne aus:

Skorpion

Der Skorpion ist ein sehr machtgieriger Mensch. Er würde alles tun, um die Karriereleiter aufzusteigen. Deshalb hat er das Lügen auch perfektioniert, denn er sieht das als den effektivsten Weg, um jemand wichtiges zu werden. Auch im Privatleben hat er gelernt gut zu lügen. Wenn es für ihn von Vorteil ist, neigt er dazu nicht immer die Wahrheit zu sagen. Dabei hat er auch meistens keine besonders großen Schuldgefühle. Allerdings ist dieses Sternzeichen auch sehr treu. Sobald der Skorpion einer Person vertraut und sie in sein Herz geschlossen hat, würde er diesen Menschen niemals belügen.

Fische

Fische sind sehr verträumte Menschen. In ihren Tagträumen entfalten sie ihre Fantasie. Diese benutzen sie auch, um sich in der Realität zurechtzufinden. Und dabei sind sie die besten Lügner überhaupt. Denn ihr Reichtum an Fantasie ist kaum zu übertreffen und niemand würde hinter ihre Lügen kommen. Deshalb lieben sie auch zu lügen. Denn darin sind sie mit Abstand die Besten. Außerdem können sie sehr gut in Menschen lesen. Deshalb wissen sie auch genau, welchen Leuten sie Lügen auftischen können und welchen nicht.

Löwe

Der Löwe liebt es im Mittelpunkt zu stehen. Und dafür würde er alles tun. Selbst, wenn er gerade nichts zu erzählen hat, oder nichts Spannendes in seinem Leben passiert ist, findet er einen Weg, um sein “Gefolge” zu unterhalten. Meistens behilft er sich dann mit Lügen. Und dabei versprüht er so viel Charme und macht ein echtes Spektakel daraus, dass es niemand auffällt. Manchmal übertreibt er es allerdings und Menschen, die ihn gut kennen erkennen seine Unwahrheiten. Doch das würde den Löwen niemals aus der Fassung bringen. Er steht zu seinen Lügen und möchte sich nicht dafür rechtfertigen.