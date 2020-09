Ein Lebensmotto oder -mantra zu haben ist enorm wichtig. Denn es stellt einen Anhaltspunkt im Leben dar, der einen motivieren kann, sollte etwas mal nicht so toll laufen.

Falls ihr noch kein passendes Mantra gefunden habt, das euch morgens motiviert in den Tag starten lässt, braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Denn wir liefern euch als Inspiration 12 Lebensweisheiten, die auch noch perfekt zu eurem jeweiligen Sternzeichen passen.

1. Steinbock – “Alles kommt zu seiner Zeit”

Ganz nach diesem Motto wählt der Steinbock seine Schritte stets mit Bedacht. Übereifrig und unüberlegt Entscheidungen zu treffen, ist nicht so seine Art. In seinem Leben wurde er aufgrund seines hohen Maßes an Geduld schon oft belohnt und würde seinen Charakter aus diesem Grund auch nie ändern.

via GIPHY

2. Wassermann – “Fehler sind da, um daraus zu lernen”

Dieser kluge Spruch passt perfekt zum Wassermann. Denn es passiert ihm nicht selten, dass er aufgrund von zu schnellen Handlungen Flüchtigkeitsfehler begeht und dabei auch noch andere mit in seine Schlamassel zieht. Doch von einem Fehlgriff lässt er sich nicht klein kriegen, sondern probiert es beim nächsten Mal einfach mit einer anderen Taktik.

via GIPHY

3. Fische – “Der Klügere gibt nach”

Dieses Sternzeichen weiß einfach, wann es besser ist, eine Meinungsverschiedenheit ruhen zu lassen. Fische sind Freunde von Kompromissen und schwimmen gerne mit der Masse mit. Um nicht negativ aufzufallen, passen sie sich deshalb auch häufig ihrem Gegenüber an und fügen sich ihren Wünschen.

via GIPHY

4. Widder – “Ein Weg entsteht erst dann, wenn man ihn geht”

Dieses Lebensmantra passt zum Widder, wie die Faust aufs Auge. Denn er gehört definitiv zu den Sternzeichen der “Macher”. Aufgeben ist für ihn keine Option. Hat er ein Ziel erfasst, gibt es für ihn kein Halten mehr und die Energien sprühen nur so aus ihm heraus. Zufrieden ist er erst, wenn er sein Ziel auch erreicht hat.

via GIPHY

5. Stier – “Der frühe Vogel fängt den Wurm”

Stiere haben klare Ziele vor den Augen. Und diese bringen sie tagtäglich mit einer gehörigen Portion Motivation aus dem Bett. Auf ihrem Weg zur Ziellinie lassen sie sich von Hindernissen nicht aufhalten, sondern umgehen diese geschickt.

via GIPHY

6. Zwillinge – “No risk, no fun”

Als äußerst soziale Wesen sind Zwillinge immer bereit, neue Kontakte zu knüpfen. Durch ihre offene und redselige Art wird es mit ihnen zudem auch nie langweilig. Spaß ist also garantiert. Denn ganz nach dem Motto: “No risk, no fun” haben sie keine Angst vor fremden Menschen, sondern finden Unterhaltungen mit ihnen sehr interessant und spannend.

via GIPHY

7. Krebs – “Behandle andere so, wie du auch behandelt werden willst”

Der Krebs hat einen sehr ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit. Er setzt sich mit aller Kraft für andere ein. Doch dabei vergisst er allerdings sehr oft auf den wichtigsten Menschen: sich selbst. Auch Menschlichkeit ist dem Krebs sehr wichtig. Für andere hat er deshalb stets ein offenes Ohr oder eine Schulter zum Ausweinen. Von seinem Gegenüber erwartet er dies im Gegenzug jedoch genauso.

via GIPHY

8. Löwe – “Weniger ist mehr”

Tja, diese Lebensweisheit sollte sich der Löwe wohl besser mal zu Herzen nehmen. Denn leider schießt er bei seinen Versuchen, sich ins Rampenlicht zu drängen, oft übers Ziel hinaus. Sein großer Ehrgeiz treibt ihn zwar stets voran. Doch ein bisschen weniger davon würde ihm ab und zu nicht schaden.

via GIPHY

9. Jungfrau – “Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen”

Verpflichtungen sind für die Jungfrau das A und O. Sie liebt es, Einkäufe zu erledigen und Listen zu erstellen. Ihr großes Verantwortungsbewusstsein sorgt dafür, dass sie die Dinge auch nie lange aufschiebt, sondern sie schnellstmöglich erledigt, um sie danach direkt abhaken zu können.

via GIPHY

10. Waage – “In der Ruhe liegt die Kraft”

Entspannt geht die Waage durchs Leben. Sie versucht dabei stets die richtige Balance zwischen Privat- und Berufsleben zu halten, um so den perfekten Ausgleich zu schaffen. An ihre Aufgaben geht sie außerdem meist mit großer Sorgfalt heran und lässt sich nicht leicht stressen.

via GIPHY

11. Skorpion – “Sei deinen Freunden nah, doch deinen Feinden noch näher”

Diese Lebensweisheit passt wohl am besten zum Sternzeichen des Skopions. Denn er ist für andere nur sehr schwer zu durchschauen und hat seine Augen immer und überall. Als “stiller Beobachter” nähert er sich dabei oftmals auch Menschen an, die er eigentlich nicht mag, nur um auf diese Weise ihre Schwächen herauszufinden. Vor dem Skorpion sollte man sich deshalb lieber in Acht nehmen.

via GIPHY

12. Schütze – “Carpe Diem”

“Nutze den Tag” – das ist definitiv das Lebensmotto des Schützen. Er ist ständig auf der Suche nach neuen Herausforderungen und stürzt sich von einem Abenteuer ins nächste. Als Freigeist reist er am liebsten alleine, hat aber auch keine Probleme damit, unterwegs neue Menschen kennenzulernen.

via GIPHY