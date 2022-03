Leona Lewis ist überglücklich! Denn die „Bleeding Love“-Sängerin ist zum ersten Mal schwanger. Auf Instagram veröffentlichte sie jetzt ein Foto, auf dem man ihren Babybauch deutlich sieht.

Das Kind soll schon im Sommer auf die Welt kommen.

Leona Lewis ist schwanger

Es ist etwas still geworden rund um die britische Sängerin Leona Lewis und trotzdem können die meisten von uns ihren Hit „Bleeing Love“ oder den „Avatar“-Song „I See You“ bestimmt noch im Schlaf mitsingen. Umso schöner ist jetzt die Nachricht, mit der sich die 36-Jährige zurückmeldet: Denn Leona ist schwanger! Gemeinsam mit ihrem Ehemann Dennis Jauch erwartet sie ihr erstes Kind.

Die freudigen News verkündet die Sängerin auf Instagram. Dort teilt sie ein Bild von sich, auf dem sie überglücklich aussieht und ihren Babybauch präsentiert. „Ich kann es kaum erwarten, dich im Sommer zu begrüßen.“ In ein paar Monaten ist es also schon so weit und die junge Familie darf ihr erstes Baby in den Arm nehmen.

Vater des Kindes kommt aus Deutschland

Und auch Dennis kann seine Freude über das Babyglück kaum fassen. Er teilte das bezaubernde Bild seiner Frau ebenfalls mit den schönen Worten: „Das größte Geschenk, das ich mir für diesen Sommer wünschen konnte. Du bist eine heiße Mama @leonalewis“. Seit 2019 ist die Musikerin mit dem Produzenten und Choreografen verheiratet.

Und wenn ihr jetzt denkt, dass der Name Dennis Jauch ziemlich deutsch klingt, dann liegt ihr damit auch genau richtig. Denn eigentlich kommt Leonas Mann aus Niedersachsen. 2010 haben sich die beiden auf ihrer Tour kennengelernt. Dennis war damals als Backgroundtänzer tätig. Scheinbar hat es schon dabei heftig zwischen den beiden gefunkt. Ein Baby krönt die Liebe der beiden jetzt.

Fans freuen sich für ihr Idol

Auch wenn Leona Lewis schon länger keine neue Musik veröffentlicht hat, gilt sie dennoch für viele als Vorbild. Im Jahr 2006 hat die Sängerin die britische Version von „X-Faktor“ gewonnen. Schon damals wurde sie von Kritikern in höchsten Tönen gelobt, nicht zuletzt, weil ihre Stimme so unfassbar kräftig ist und viele sie als „nächste Mariah Carey“ gesehen haben.

Ihre Fans unterstützen die Musikerin auch heute noch tatkräftig und überhäufen Leona mit Glückwünschen zu ihrer Schwangerschaft. „Ja! Herzlichen Glückwunsch, du Wunderschöne! Du wirst eine großartige Mama sein!“, kommentiert eine ihrer Followerinnen unter ihr Babybauch-Foto. „Gratulation! Was für wunderbare Nachrichten“, jubelt ein weiter Fan.