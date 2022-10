Es gibt ja so einige skurrile Geschichten, wie Frauen ihre Partner beim Betrügen erwischt haben. Doch die Geschichte von Jessica toppen wohl nur die wenigsten. Denn ihr verhalf eine Smart-Home-Anlage dabei, die Affäre aufzudecken.

Denn ihre Alexa speicherte die Gespräche der Affäre.

Frau entdeckt Affäre durch Alexa-Sprachaufzeichnungen

Wir hören doch immer wieder, welche großen Vorteile ein Smart Home haben kann. Man muss nie wieder aufstehen, um das Licht abzudrehen, kann das TV-Programm mit der Stimme steuern und sich sogar Notizen aufschreiben lassen. Dass ein Smart-Home aber auch dabei helfen kann, eine Affäre aufzudecken, ist den meisten von uns wohl noch nie in den Sinn gekommen.

Doch Jessica Lowman hat jetzt einen Weg gefunden, wie die Heimsteuerung auch zum Privatdetektiv umfunktioniert werden kann (ob man das wohl als ultimativen Lifehack bezeichnen kann?). Denn Jessica fand mithilfe der Sprachsteuerung heraus, dass ihr Freund sie betrog. Wie genau sie das schaffte, zeigt sie in einem TikTok-Video. Denn darin erklärt sie, dass Alexa die Sprachkommandos, die sie bekommt, aufzeichnet. Und eben diese Aufzeichnungen hörte sich Jessica – aus welchem Grund auch immer – einmal genauer an; und entdeckte eine fremde weibliche Stimme, die Kommandos gab.

Video geht auf TikTok viral

Jessica hört in den Aufnahmen also unter anderem, wie eine fremde Frau Musikwünsche äußert, die Lautstärke verändert und ihr Freund offensichtlich dabei ist. „So habe ich also meinen Ex beim Fremdgehen erwischt. Ich wusste nicht einmal, dass Alexa so etwas speichert“, schreibt sie in dem TikTok-Video.

Und offenbar geht es vielen anderen auch so. Denn Jessicas unangenehme Entdeckung geht als Lifehack viral: Mehr als 4,5 Millionen Mal wurde das Video mittlerweile angesehen. Zahlreiche User:innen kommentieren, dass sie diesen Hack unbedingt testen werden. „Ich werde meinem nächsten Partner eine Alexa kaufen“, schreibt etwa eine Userin, während eine andere scherzt: „Alle Frauen laufen gerade zur Alexa-App“.

Eine andere Frau erklärt in den Kommentaren, dass auch sie mithilfe eines Smart-Home-Gerätes ihren Partner quasi in flagranti erwischt hat „Ich habe eine ganze Date-Nacht lang zugehört!“, schreibt sie.

Und Jessica? Die hat ihre Beziehung mittlerweile beendet und ihren Ex-Freund mithilfe der Sprachaufzeichnungen auf seine Affäre hingewiesen. Dieser versuchte zwar, sich aus der Affäre zu ziehen; doch Jessica hatte die Beweise schließlich gespeichert.