Diesen Sommer wartet ein ganz besonderer Film auf uns, der uns direkt zurück in unsere Kindheit katapultiert: „Barbie“, der Film! Eigentlich logisch, dass der Streifen auch tonangebend in Sache Styling und Trends wird. Stellt euch also schon mal auf ein paar Monate gefüllt mit Barbie-Core ein! Den Anfang macht gleich mal ein Farbton, der sich „Barbie Blonde“ nennt.

Warum wir die Farbe so lieben, verraten wir euch hier.

Barbie Blonde: Der Haartrend für den Sommer

Nicht selten haben Filme und Kultserien unsere Looks beeinflusst. Jetzt ist es wieder so weit, denn der lang ersehnte „Barbie“-Film steht schon in den Startlöchern. Doch bevor wir überhaupt die erste Szene gesehen haben, sind bereits alle dem sogenannten Barbie-Core verfallen. Heißt: es darf ab sofort gerne mal ruhig pink, knallig, blond und überdrüber werden. Denn wer früher gerne mit den ikonischen Dolls gespielt hat, kann sich mit Sicherheit noch an das Styling der Puppen erinnern – für das wir in den meisten Fällen selbst verantwortlich waren.

Der Sommer steht also ganz im Zeichen des Kinofilms und lässt uns schon jetzt vollkommen verrückt danach werden. Den Beginn machen diesmal aber unsere Haare. Denn jetzt steht Blond an der Tagesordnung! Das sogenannte „Barbie Blonde“ ist nämlich DER Farbton der Saison – eine nach der anderen ist ihm bereits verfallen. Kein Wunder, schließlich hebt er sich gewaltig von allen bisherigen Blondtönen ab.

Das macht die Haarfarbe so besonders

Anders als etwa ein kühles Blond oder Platinblond, sticht Barbie Blond durch die Mischung aus warmen, leicht cremigen, butterartigen Untertönen ins Auge. Und das ist genau das, worauf wir im Sommer 2023 Lust haben. Die Farbe ist cute, stylisch und sorgt instant für gute Laune. Davon ist auch Hair-Stylist Luke Hersheson überzeugt. „Eine helle Farbe kann eine wirklich erhebende und stimmungsaufhellende Wirkung haben“, wie er gegenüber der britischen Glamour verrät.

Einzige Herausforderung bei der Trendfarbe: hier kommt Bleichmittel zum Einsatz, vor allem bei dunkleren Haartypen. Wer also brünette oder noch dunklere Haare hat, sollte sich auf mehrere Friseur-Besuche einstellen, bevor das Barbie-Level on Point ist.

So toll sieht Barbie Blonde aus

Margot Robbie, Hauptdarstellerin im „Barbie“-Film, hat’s vorgemacht – und sämtliche Influencerinnen sowie Superstars folgten ihr bereits. Wie toll die Trendhaarfarbe aussehen kann, zeigen wir euch hier in verschiedenen Varianten.

1. Classic Barbie Blonde

Supermodel Gigi Hadid hat ein Gespür für Trends. Kein Wunder also, dass sie diesen Hairstyle schon jetzt rockt und dabei an die klassische Barbie erinnert, die wir mit Sicherheit alle irgendwo noch verstaut haben. Was den Look ausmacht? Lange, glänzende Haare in einem warmen Blondton mit ein paar Beachwaves. We love!

2. Barbie Blow Out

Auch „Attire“-Gründerin und Trendspotterin Xenia Adonts ist ihrer Zeit voraus. In Los Angeles präsentiert sie sich erstmals mit ihrem brandneuen Look und sagt damit ihren platinblonden Haaren Adieu. Denn jetzt schimmert sie in einem goldigen Blond und verzaubert alle mit einem voluminösen Blow Out.

3. Barbie Bob

Barbies kommen mit unterschiedlichen Frisuren: Influencerin Gabriella Borges zeigt sich mit freshem Bob Cut, der nur so nach Sommer schreit. Ob straight, mit Beachwaves oder sleek in einem Bun nach hinten gebunden: der Hairstyle bietet unzählige Möglichkeiten, um toll auszusehen.

4. Roots Barbie

Wer gerne mit Farbe experimentiert und keine full-on Blondine sein möchte, kann es so wie Model Tara Martin machen: einfach den Ansatz nicht färben bzw. stark rauswachsen lassen. Der Vorteil: Man muss seltener nachfärben und hat jederzeit mehrere Haarfarben parat. Win-Win!

5. Retro Barbie

Auch in Skandinavien hat sich der Barbie-Core bereits herumgesprochen. Die dänische Influencerin Elizabeth mixt den ikonischen Style mit Retro-Vibes. Das wunderschöne Blond kommt durch ihre großen Locken sowie einem Haarband based in den 90s doppelt so gut zur Geltung.