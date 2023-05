Am Donnerstagabend veröffentlichte Warner Bros den neuen „Barbie“-Trailer. Viele Fans können den Film seitdem kaum erwarten. Doch ist euch aufgefallen, dass sich in allen Teaser und Trailern Easter Eggs sich verstecken?

Wir haben die kleinen Details hier für euch zusammengefasst.

Diese Easter Eggs gibt es in den „Barbie“-Trailern

1. Barbie trifft alte Frau

Am Ende des Trailers trifft Barbie eine alte Frau, die zu ihr sagt: „Menschen bekommen nur ein Ende. Ideen leben ewig“. Bei der alten Frau soll es sich laut Theorien, die derzeit auf TikTok kursieren, um Barbara Handler handeln. Sie inspirierte ihre Mutter Ruth Handler im Jahr 1959 zur ersten Puppe, die nach ihr benannt wurde. Heute ist Barbara 82 Jahre alt. Die kleine Szene soll eine Hommage an die Ursprünge der berühmten Puppe sein.

2. „Der Zauberer von OZ“

Der Teaser, der schon am 10. April veröffentlicht wurde, enthält kleine Details zum Film „Der Zauberer von Oz“. Wenn ihr genau hinsehr, erscheinen im Hintergrund immer wieder Filmplakate, die die Charaktere aus dem Film von 1939 zeigen. Tatsächlich läuft der Film in einer Szene der Teasers sogar im Bildhintergrund. Außerdem trägt Barbie an einer Stelle ein kariertes Kleid, das an Dorothys klassisches blaues Kleid erinnert.

Fans erwarten daher, dass die Handlung von „Barbie“ einige Parallelen zu „Der Zauberer von Oz“ aufweisen könnte. Wie wir wissen, verlassen Barbie und Ken das Barbie-Land, um in die reale Welt ziehen. Vielleicht trifft Barbie in der Geschichte letztendlich auf den Schöpfer von Barbie Land – möglicherweise den CEO des Unternehmens. In diesem Fall könnte ihre Enttäuschung über diese Figur ähnlich sein wie die Enttäuschung von Dorothy, als sie erfuhr, wer der Zauberer wirklich war.

3. „A Space Odysee“

Auch der erste Teaser, der am 16. Dezember 2022 veröffentlicht wurde, greift Bilder aus einem anderen Film auf. Und zwar aus dem Film: „2001: Odyssee im Weltraum“ von Stanley Kubrick. Im Teaser taucht eine überdimensionale Barbiepuppe in einer kargen Landschaft auf, während junge Mädchen zuschauen.

Es wird spekuliert, ob der Film Stanley Kubricks Konzept der Menschheitsursprünge aufgreift oder möglicherweise sogar umschreibt, vielleicht aus einer feministischen Perspektive. Aber es könnte auch eine Kombination aus „2001: Odyssee im Weltraum“ und „Matrix“ sein, die sich mit vorprogrammierten Vorstellungen über unser Leben auseinandersetzt. Die Szene mit dem High Heel und den Birkenstocks lehnt sich nämlich sehr offensichtlich an die „rote oder blauen Pille“-Szene aus Matrix an.

Welchen Verlauf die Handlung nehmen wird und welche Rolle die Easter Eggs spielen werden, das müssen wir abwarten. Kinostart ist der 20. Juli – tragt es euch am besten gleich in den Kalender ein. 😉