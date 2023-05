Es ist wohl einer der meist erwarteten Filme im Jahr 2023: Barbie. Knapp zwei Monate vor dem offiziellen Kinostart veröffentlichte Warner Bros jetzt einen brandneuen Trailer. Und der verrät uns nun endlich, wie die Handlung des Films aussehen wird.

Kinostart ist der 20. Juli.

Barbie und Ken landen in der harten Realität

Knapp zwei Monate vor dem offiziellen Kinostart postete Warner Bros nun einen neuen, fast drei Minuten langen Trailer auf Social Media. Und darin wird endlich klar, auf welche Story wir uns gefasst machen können.

Am Anfang scheint alles perfekt zu sein, doch irgendwann findet sich Barbie plötzlich in einer existenziellen Krise wieder. „Meine Fersen sind auf dem Boden“, stellt die gewöhnlich auf Stöckelschuhen spazierende Puppe mit Entsetzen fest. Dann muss sie sich entscheiden: will sie weiter in ihrer perfekten Welt leben oder will sie wissen, was wirklich vorgeht. Jap: Barbies ganz persönlicher Matrix-Moment.

Nach einigem Hin und Her entscheidet sie sich ihre perfekte Puppenwelt zu verlassen und macht sich auf in die reale Welt. Auf dem Weg dorthin wird sie von Ken überrascht, der sich in ihrem Auto versteckt. Gemeinsam machen sie sich auf die Reise. In der Realität angekommen, müssen die beiden feststellen, dass das Leben dort nicht so plastisch und fantastisch ist, wie sie es gewohnt sind.

Die Realität endet nämlich mit Festnahmen und Verfolgungsjagden. Der Film dürfte also sehr interessante Wendungen nehmen. Wir sind jedenfalls schon ziemlich gespannt!

Großes Staraufgebot

Hierzulande ist der Film ab dem 20. Juli in den Kinos zu sehen. Neben Margot Robbie in der Hauptrolle als Barbie und Ryan Gosling als Ken, kommt der Film von Regisseurin Greta Gerwig mit einem riesigen Staraufgebot daher. Denn unter anderem auch Michael Cera, Will Ferrell, Simu Liu, Emma Mackey, Nicola Coughlan und Dua Lipa sind in demnächst in dem Movie auf der Leinwand zu sehen!