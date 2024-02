Dieses Flugerlebnis wird vielen in Erinnerung bleiben! Ein Delta-Flug von Amsterdam nach Detroit musste am Dienstag abgebrochen werden. Der Grund: Aus einem Passagier-Koffer sollen Maden herausgekrochen sein, die sogar auf einigen Passagieren landeten.

Berichten zufolge, wurde der Koffer nach der Rückkehr am Flughafen in Schiphol zur Verbrennung in einen Sack gesteckt.

Maden kriechen aus einem Koffer heraus

Achtung, diese Geschichte ist nichts für schwache Nerven! Am Dienstag startete ein Delta-Flug von Amsterdam in Richtung Detroit. Nach weniger als einer Stunde musste die Maschine jedoch zurück zum Abflug-Flughafen, nach Schiphol umkehren. Der Grund für diese Umkehr war weder ein medizinischer Notfall, noch ein technisches Problem. Es war ein Handgepäckskoffer eines einzigen Passagiers, der das Chaos auslöste. Genauer gesagt, war es der Inhalt des Koffers.

Wie „Airlive“ berichtet, krochen während dem Flug Maden aus dem Koffer eines Economy Class-Passagiers. Einige davon sollen sogar auf Passagieren gelandet sein. Doch wieso krochen so viele Maden aus dem Koffer dieser Person heraus? Die Ursache dafür war ein verdorbener Fisch. Klingt fast wie ein schlechter Scherz, ist es aber nicht. Aufgrund dieser Ekel-Überraschung beschloss die Besatzung des Fliegers, die Rückkehr zurück nach Amsterdam.

Wie schafft es ein fauler Fisch in den Flieger?

Welch ein Glück, dass die Crew sofort Maßnahmen ergriff. Schließlich dauert der Flug von Amsterdam nach Detroit über neun Stunden. Wie hätte man das aushalten sollen? Nachdem der Flieger in Schiphol problemlos landete, durften alle Passagiere die Maschine verlassen. Danach wurde der Koffer zur Verbrennung in einen Sack gesteckt. Im Anschluss soll das Flugzeug gründlich gereinigt worden sein.

Dieses Ereignis sorgte vor allem auf der Plattform X für Diskussionen. „Von nun an müssen sie mich dafür bezahlen, dass ich in ein Flugzeug steige“, zeigt sich eine Person angewidert. Eine andere Person hingegen schrieb: „Wer packt einen faulen Fisch in sein Handgepäck, es sei denn, er will der Fluggesellschaft schaden?“. Viele Nutzer:innen fragen sich wiederum, wie es ein verdorbener Fisch trotz strengen Sicherheitskontrollen überhaupt so weit schaffte: „Sie nehmen uns die Zahnpaste weg, aber fauler Fisch findet seinen Weg in den Flieger“. Ein anderer User klagte: „Die Sicherheitskräfte am Flughafen ließen mich meinen Behälter mit Sonnencreme wegwerfen, weil er keine Reisegröße hatte und diese Person kommt mit einem verdorbenen Fisch durch?“.