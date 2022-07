Die Zeiten, in denen Tierbabys mit langen Ohren verspottet wurden, sind lange vorbei. Im Gegenteil: Heutzutage werden sie zu großen Internetstars. Dürfen wir vorstellen: Simba, ein Ziegenbock aus Pakistan! Seine Ohren messen satte 58 cm, pro Seite versteht sich – und sie wachsen weiter.

Denn Simba ist noch gar nicht ausgewachsen.

Ziege mit XXL-Ohren begeistert das Netz

Eine niedliche Ziege mit den extrem langen Ohren begeistert derzeit das Netz! Genauer gesagt handelt es sich um einen Ziegenbock, namens Simba. Simba gehört zu der Rasse Anglo-Nubier. Die Paarhufer sind bekannt für ihre ohnehin langen Schlappohren, doch in diesem Fall hat es Mutter Natur offenbar besonders gut gemeint. Denn die Ohren des Ziegenmännchens sind 58 cm lang. Simba kann sich also seine Ohren tatsächlich zweimal um den Hals wickeln – wie einen Schal. Mit seinen flauschigen Ohren hat sich das Böckchen jedenfalls in das Herz seines Halters Mohammad Hassan Narejo geschlichen.

Wie Simbas Besitzer Mohammad verrät, wurde das süße Tier am 4. Juni auf einer Farm in der südlichen Stadt Karachi mit 46 Zentimeter langen Ohren geboren. „Meine Familie und ich konnten unseren Augen nicht trauen. Wir waren so aufgeregt“, sagte der Züchter gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

In Pakistan ist Ziegenzucht eine traditionelle Einnahme- und Ernährungsquelle. Doch keine Angst: Simba soll nicht auf dem Teller landen. Mohammad verfolgt größere Pläne für seinen tierischen Freund. „Wir hoffen, dass Simba bald Weltrekordhalter im Guinness-Buch wird“, zitieren lokale Medien den stolzen Züchter. Eine Ziege gebe es in der Ohren-Disziplin bislang allerdings (noch) nicht.

Ziegenbock gewann Schönheitswettbewerb

Aber auch ohne Guinness-Rekord hat der Ziegenbock bereits eine steile Karriere hingelegt: Nach Angaben des Züchters soll er bereits einen Schönheitswettbewerb gewonnen haben, außerdem habe der Bock bereits eine große Fangemeinde. Simba und sein Besitzer dürfen sich sogar schon über Fanpost freuen. Das Ziegenmännchen ist nur knapp über einen Monat auf der Welt und schon jetzt so beliebt wie andere Persönlichkeiten nach Jahrzehnten, sagt Narejo.

Im Netz kursieren bereits unzählige Videos des Ziegenmännchens. Eines niedlicher als das andere. „Das ist unglaublich. Aber wieso haben die Besitzer die Ziege nicht Dumbo getauft?“, fragt sich ein User unter einem der Videos. Eine andere berichtige Fan-Frage lautet, wie meistert Simba überhaupt das Laufen? Die Ohren dürften dem Ziegenbock ja ganz schön im Weg sein. Wie lustig das aussieht, seht ihr im folgenden TikTok-Clip.

Zugegeben, das Laufen sieht ganz schön holprig aus: Damit Simba herumlaufen kann, ohne zu stolpern oder irgendwo hängenzubleiben, ließ Hasan Narejo aber Spezialtaschen anfertigen, die die Ohren halten. Natürlich … immerhin müssen die wertvollen Stücke ja gut geschützt werden. Wir sind nun schon gespannt, wie es mit Simbas Karriere weitergeht.