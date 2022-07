Eigentlich wollte TikTokerin Eva nur ein schönes Sonnenbad auf Kreta nehmen. Doch kaum versieht sie sich, fängt ihre Tasche an zu brennen. Dies teilt sie nun in einem Video mit ihren Followern auf TikTok.

Inzwischen ist das Video viral gegangen und zählt über 1,6 Millionen Aufrufe.

Tasche fängt plötzlich Feuer

Stellt euch vor, ihr liegt gemütlich auf eurem Strandhandtuch und sonnt euch. Vielleicht habt ihr dabei noch ein Buch in der Hand und lasst es euch noch mit dem ein oder anderen Cocktail so richtig gut gehen. Ihr genießt den Ausblick aufs Meer – Doch plötzlich bemerkt ihr, dass eure neue Tasche aus dem Nichts in Flammen aufgegangen ist. Panisch versucht ihr das Feuer zu löschen, aber der Schaden ist schon angerichtet. Eure Tasche ist nicht mehr zu retten. Für wen das nach einer erfundenen Geschichte klingt, den müssen wir jetzt enttäuschen – denn genau dies ist Eva Bacchoo in ihrem Kreta-Urlaub passiert.

In einem Video auf TikTok, das mittlerweile viral gegangen ist, erzählt die 21-Jährige jetzt von ihrem unglaublichen Erlebnis. Am 21. Juni kam die TikTokerin in Malia auf Kreta für ein einwöchiges Festival an. Nach ein paar Tagen nahm sie dann ein Sonnenbad. Dafür legte sie sich an den Pool, um die warmen Sonnenstrahlen auf ihrer Haut zu spüren und sich zu bräunen. Dabei stellte sie ihre Tasche, die sie im April bei Primark gekauft hatte, direkt neben sich mit in die Sonne. Dann legte sich auf ihr Handtuch und ließ die Seele baumeln. Als sie dann nach ihrer Wasserflasche in der Tasche griff, musste sie allerdings feststellen, dass die Tasche Feuer gefangen hatte.

„Ich habe die Tasche im April bei Primark gekauft – ich weiß nicht mehr genau, wie viel sie gekostet hat, irgendwo zwischen 12 und 14 Pfund. Ich hatte noch nicht lange vorher eine Flasche Wasser in die Tasche getan und die Tasche dann nicht in den Schatten gestellt – ich drehte mich um, weil ich Durst hatte, und sah, dass die Tasche brannte“, erzählt sie in ihrem TikTok-Video.

Metallknopf oder Wasserflasche schuld an Feuer

Glücklicherweise schaffte sie es, das Feuer zu löschen, noch bevor die gesamte Tasche in Flammen aufging. Sie vergaß jedoch, dass sie auch ihre AirPods darin verstaut hatte. Die haben den brenzlichen Vorfall aber zum Glück überlebt und keinen Schaden davongetragen. Zunächst glaubte sie, dass ein heiß gewordener Metallknopf das Feuer ausgelöst hat.

Bild: evabacchoo / TikTok

Ihre Follower sind jedoch der Meinung, dass die Wasserflasche die Sonnenstrahlen gebündelt und dadurch das Feuer verursacht hatten. „Es hatte offensichtlich etwas mit dem Sonnenlicht auf dem Metallknopf oder der Flasche zu tun. Ich glaube aber nicht mehr, dass es daran lag, dass der Knopf in der Sonne zu heiß wurde“, so Eva.

Inzwischen hat sich auch ein Pressesprecher von Primark zu dem Vorfall geäußert. Das Unternehmen bietet der Content Creatorin nun an, dem Ursprung des Feuers auf den Grund zu gehen. „Jedes Primark-Produktsortiment wird unabhängig getestet, um sicherzustellen, dass die entsprechenden Sicherheits- und Qualitätsstandards eingehalten werden. Wir waren überrascht, als wir von dieser Beschwerde hörten, und wir hatten keine anderen gemeldeten Probleme, aber wenn der Kunde die Tasche an uns zurückschickt, werden wir das gerne weiter untersuchen, um zu verstehen, was passiert sein könnte“, so das Unternehmen in einem offiziellen Statement dazu.