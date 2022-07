Im amerikanischen Iowa machten Behörden jetzt eine furchtbare Entdeckung. Auf zwei Grundstücken wurden etwa 1.000 tote Schweine gefunden, die schon begonnen hatten, zu verwesen.

Jetzt haben die Beamten eine Verdächtige verhaftet.

1.000 tote Schweine in Schweineställen

Vergangenen Mittwoch kam es im amerikanischen Iowa zu einem außergewöhnlichen Fall für die Polizei. Denn sie wurden zu zwei Schweineställen gerufen. Der Grund: rund 1.000 tote Schweine waren auf den Grundstücken. Laut amerikanischen Medienberichten waren die Tiere zu diesem Zeitpunkt bereits in unterschiedlichen Stadien der Verwesung.

Die Tiere hatten anscheinend weder Futter noch Wasser und sind deshalb gestorben. Wie es so weit kommen konnte, ist noch nicht lückenlos geklärt. Mittlerweile hat die Polizei aber eine Verdächtige verhaftet. Die 33-Jährige war eigentlich für die Tiere sowie die Instandhaltung der Ställe verantwortlich und sollte sich dementsprechend um die beiden Ställe, die etwa eineinhalb Kilometer voneinander entfernt waren, kümmern.

33-Jährige verhaftet

Die Frau erklärte den Beamten, dass ein Unbekannter in der Nacht bevor die Tiere entdeckt wurden die Schalter für die Stromzufuhr ausgeschalten hatte, wodurch die Schweine starben. In einer Presseaussendung des zuständigen Sheriff’s Office betonen die Ermittler jedoch, dass ein zuständiger Tierarzt diese Aussage als unmöglich bezeichnete, da einige Tiere bereits begonnen hatten zu verwesen und dementsprechend seit mindestens einer Woche tot waren.

Später gestand die 33-Jährige dann, dass sie sehr wohl gewusst habe, dass die Tiere seit etwa einer Woche tot waren. Doch sie habe „nicht gewusst, was sie tun sollte“, heißt es in der Aussendung. Eine Entscheidung, die für sie jetzt schwere Konsequenzen haben könnte. Denn die Frau wurde in zwei Fällen von kriminellem Fehlverhalten ersten Grades und in zwei Fällen von Vernachlässigung des Viehbestands angeklagt. Derzeit überprüfen die Zuständigen den Fall genauer, um festzustellen, ob und wenn ja welche Beteiligung die Frau an dem Tod der Tiere hatte.