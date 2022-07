Der Sommer ist endlich da! Und das bedeutet für uns: Musik an, Welt aus. Egal ob am Strand, während einer Reise oder einfach nur zu Hause; hier findet ihr eine kleine feine Auswahl an Musik, die euch hoffentlich gut und unbeschwert durch die nächsten Monate begleitet. Denn das sind unsere Sommersongs 2022!

Den einen oder anderen Sound kennt ihr bestimmt …

Beyoncé – Break My Soul

Kein Sommer ohne Beyoncé. Egal, ob die Sängerin gerade ein neues Album am Start hat oder nicht. In diesem Fall hat sie das sogar. Und natürlich hat sie mit „Renaissance“ auch wieder das gesamte Internet zum Ausrasten gebracht, obwohl es noch nicht mal erschienen ist (Erscheinungstag: 29. Juli). Einen ihrer neuen Songs, nämlich „Break My Soul“, dürfen wir bereits jetzt hören. Hier wird uns wohl jeder zustimmen: Das ist definitiv einer unserer Sommersongs 2022!

Alma – Everything Beautiful

Auch die finnische Musikerin Alma, die bereits mit Songs wie „Chasing Highs“ und „Dye My Hair“ begeistert hat, lässt wieder von sich hören. „Everything Beautiful“ ist der Vorbote ihres zweiten Albums und verspricht einen leichten und unbeschwerten Sommersound, der gleichzeitig auch eine starke Message transportiert. Denn: Die Sängerin zelebriert darin das Leben und all die Momente, die es eben so mit sich bringt – egal ob diese super gut oder auch mal richtig mies sind. We love!

Imagine Dragons – Sharks

Auch die US-Rockband Imagine Dragons hat ein neues Album in petto. Einer der neuen Songs darauf: „Sharks“! Klar, ist jetzt nicht sonderlich sommer-freundlich, doch der Sound hat dennoch großes Ohrwurmpotenzial und lässt die Zeit auf einer langen Reise sicherlich schneller vergehen. Übrigens: Das Musikvideo stammt von dem renommierten Regisseur Drew Kirsch, der bereits mit Charlie Puth und BTS zusammengearbeitet hat und soll eine Hommage an die Heimatstadt der „Dragons“ – Las Vegas – sein. Eigentlich logisch, dass der Clip wie ein Blockbuster aufgebaut ist.

Tate McRae – What Would You Do?

Auch ein richtig guter Break-up-Song MUSS einfach Teil einer jeden Sommerplaylist sein. Und da Tate McRae eine der neuen Idols der Gen Z ist, lieben natürlich auch wir ihre Musik! Jetzt startet die kanadische Sängerin auch mit ihrem Debüt-Album durch und beweist damit einmal mehr, welche Stimmgewalt in ihr steckt. Fun Fact: Sie ist erst 19 Jahre alt und hat Berliner Wurzeln!

Harry Styles – As It Was

Wer seinen Sommer etwas ruhiger angehen möchte, der ist mit Harry Styles genau auf der richtigen Spur. Sein ruhiger aber dennoch kraftvoller Song „As It Was“ handelt von Einsamkeit und Liebeskummer. Keine einfachen Themen, doch mit seinen Worten dürfte der Brite wohl genau ins Schwarze treffen. Denn der Song hat es auf Platz 1 der Billboard Charts geschafft. Und wenn das mal nicht ein ausschlaggebendes Kriterium für einen Sommersong ist, dann wissen wir auch nicht. Ohrwurm in 3, 2, 1, …

Charlie Puth feat. Jung Kook (von BTS) – Left and Right

Erst kürzlich mussten alle BTS-Fans eine Schocknachricht verdauen: Die südkoreanische Boyband gab ihre Trennung bekannt. Doch das bedeutet nicht, dass wir auf die Musik der Jungs verzichten müssen. Denn einer von ihnen – nämlich das jüngste BTS-Mitglied Jung Kook – hat bereits einen neuen Song in der Pipeline. Er macht mit dem US-Sänger Charlie Puth gemeinsame Sache und veröffentlicht den Song „Left and Right“. Definitiv ein Grund, um in diese Playlist aufgenommen zu werden.

Måneskin – Supermodel

An Måneskin gab es in diesem Jahr kein Vorbeikommen mehr. Und das ist auch gut so! Denn die Italiener zeigen uns allen, was eine Rockband ausmacht und wie verdammt gut das aussehen kann. Und ja, auch die Musik ist nicht von schlechten Eltern. Wie etwa „Supermodel“, bei dem die herrlich rauchige Stimme von Sänger Damiano (der übrigens erst 23 Jahre alt ist!) besonders gut zur Geltung kommt, wie wir finden.

Doja Cat – Vegas

Schauspieler Austin Butler begeistert gerade in seiner Rolle als verstorbene Rock’n’Roll-Legende Elvis Presley in den Kinos. Doch auch der Soundtrack des Films „Elvis“ kann sich definitiv sehen bzw. hören lassen! Rapperin Doja Cat ist darauf mit „Vegas“ vertreten und liefert nicht nur einen fulminanten Sommersong, sondern auch gleich mal die Leadsingle des Films.

Kate Bush – Running Up That Hill

Wer hätte das gedacht: Die vierte Staffel der Netflix-Serie „Stranger Things“ hat dafür gesorgt, dass der Song „Running Up That Hill“ von Kate Bush fast 40 Jahre nach seinem Erscheinen an die Spitze der Charts klettert. Damit bricht die mittlerweile 63-jährige Sängerin auch einige Rekorde. Denn sie ist die älteste Musikerin, die es je auf Platz eins der Charts geschafft hat. Zudem sind 37 Jahre die längste Zeit, die ein Song gebraucht hat, um an die Spitze zu gelangen.

Camila Cabello feat. Ed Sheeran – Bam Bam

Wer in Sommerstimmung kommen möchte, hört sich am besten den neuen Song von Camila Cabello an, den sie gemeinsam mit Ed Sheeran veröffentlicht hat. Eines ist sicher: Bei diesem Sound kommen auch die allergrößten Tanz-Muffel in Bewegung – und wenn es nur ein leichtes Schulterzucken ist. Den Rest der hotten Dancemoves liefert Camila in dem Video ab! Oder wie Camila es auf Instagram ausdrückt: „Um dir selbst Freude zu erlauben, muss dein Leben nicht perfekt sein. Auch trotz des Herzschmerzes, der Verwirrung und der Unordnung… wir tanzen weiter!“

So und jetzt seid ihr dran:

Ist euer Lieblingssong mit dabei? Jaaaa! Nö, aber die Auswahl ist trotzdem top!

