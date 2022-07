Noch während wir uns sehnlichst auf den zweiten Teil des erfolgreichsten Films der Welt freuen, macht „Avatar“-Regisseur James Cameron vage Andeutungen darüber, dass er bei Teil vier und fünf womöglich nicht mehr dabei sein wird. Er überlegt, das Zepter weiterzugeben, wie er jetzt in einem Interview verrät.

„Ich entwickle auch noch einige andere Dinge, die spannend sind“, so der Filmemacher.

Gibt James Cameron die Regie für weitere Teile von „Avatar“ ab?

Nach 13 langen Jahren dürfen wir uns nun endlich auf eine Fortsetzung von „Avatar“ freuen – ein Film, der 2009 weltweit für große Begeisterungsstürme gesorgt hat. Der zweite Teil des Science-Fiction-Klassikers von James Cameron ist ab Dezember im Kino zu sehen. Doch noch während wir gebannt darauf warten, wie es mit Jake, Neytiri und Co. weitergeht, überrascht Regisseur Cameron bereits mit einer vagen Andeutung, die aber dennoch ziemlich eindeutig scheint.

Im Interview mit Empire kündigte der 67-Jährige jetzt an, dass er nicht ausschließt, die Regie für zwei weitere „Avatar“-Filme, nämlich Teil vier und fünf, abzugeben. „Ich denke, irgendwann – ich weiß nicht, ob das nach Teil drei oder nach vier ist – möchte ich den Staffelstab an einen Regisseur übergeben, dem ich vertraue, damit ich ein paar andere Sachen machen kann, die mich auch interessieren. Oder vielleicht auch nicht. Ich weiß noch nicht“, so Cameron.

Neben „Avatar“ hat der Filmemacher noch einige andere sehr erfolgreiche Filme geschaffen – darunter etwa „Terminator“, „Titanic“ sowie „Alita: Battle Angel“. Damit will er auch in Zukunft nicht aufhören. „Ich entwickle auch noch einige andere Dinge, die spannend sind“, stellt James Cameron klar.

„Avatar“-Filmreihe soll „große Geschichte“ erzählen

Doch bis es so weit ist und James Cameron das Regie-Zepter womöglich weitergibt, könnte es ohnehin noch etwas dauern. Denn erstmal stehen noch zwei weitere „Avatar“-Filme am Programm. Der Regisseur hat für die Geschichte der Pandora-Bewohner nämlich eine Sequel-Reihe geplant. Die Fortsetzung, „Avatar: The Way Of Water“ steht schon in den Startlöchern. Gleichzeitig wurde auch bereits der dritte, noch titellose Film gedreht. Dieser soll 2024 erscheinen.

Gegenüber Empire verdeutlicht Cameron, wie wichtig diese Filmreihe ist. „Alles, was ich über Familie, Nachhaltigkeit, Klima, Natur, die Themen, die mir im wirklichen Leben und in meinem Filmleben wichtig sind, sagen will, kann ich auf der Leinwand sagen“, so der Regisseur. Daher hoffe er auch, dass Teil zwei und drei genauso erfolgreich werden, wie der Original-Film, sodass „wir vier und fünf schaffen, denn letztendlich ist es eine große Geschichte“.

Im kommenden Teil sind unter anderem wieder Sam Worthington (Jake Sully), Zoe Saldana (Neytiri) und Sigourney Weaver (Kiri) mit dabei. Kate Winslet (Ronal) und Michelle Yeoh (Dr. Karina Mogue) stoßen unter anderem als Neuzugänge dazu.

Hier könnt ihr euch schon mal den Trailer von „Avatar: The Way Of Water“ ansehen: