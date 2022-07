Der Sommer ist für viele Singles die wohl schönste Jahreszeit. Denn sie können ihre neugewonnene Freiheit zelebrieren und einfach mal tun und lassen, was sie möchten. Für einige von ihnen wird der Juli jetzt besonders heiß – und das gleich auf mehrere Arten.

Welche Single-Sternzeichen den wohl besten Juli ihres Lebens haben, lest ihr hier.

Wassermann

Lange Zeit hat der Wassermann gedacht, dass er wohl für immer Single bleiben wird. Doch da hat er falsch gedacht! Denn der Juli bringt ihm nicht nur zahlreiche Begegnungen, die ihn förmlich umhauen werden, sondern er findet auch endlich zu sich selbst zurück und weiß, was er möchte. Wenn das im Moment einfach nur ein bisschen Fun ist, dann go for it! Wenn es aber romantischer sein soll, dann liegt das ganz in den Händen des Sternzeichens. Die Sternenkonstellation stehen in diesem Monat jedenfalls ganz auf seiner Seite, so findet der Wassermann auch den Mut, das zu tun, wovon er schon immer geträumt hat.

Waage

Die Waage hat jetzt das Gefühl, sich endlich richtig entfalten zu können. Diese neu gewonnene Erkenntnis begleitet das Sternzeichen auch durch den ganzen Sommer. Daher stehen der Waage auch etliche unvergessliche und unbeschwerte Momente bevor. Die nächste Sommer-Party ruft? Nur zu! Das Sternzeichen wird es garantiert nicht bereuen. Im Urlaub neue Leute kennenlernen? Yes! Now is the time. Und selbst wenn sich aus all diesen Begegnungen nichts Ernsthaftes entwickelt, sind es immer noch die wertvollen Erinnerungen, die für immer bleiben.

Schütze

Kaum ist der Sommer da, spürt die Schütze ein innerliches Feuer auflodern. Doch all das nützt nichts, wenn es keine weitere Person gibt, mit der sie das Brennen teilen kann, richtig? Ganz und gar nicht! Denn das Sternzeichen braucht keinen Zweiten (oder Dritten), um sich heiß zu fühlen und eine riiiichtig gute Zeit zu haben. Das wird die Schütze noch früh genug erkennen und fortan mit einem ganz anderen – viel besseren – Gefühl durchs Leben gehen. Da kann einem fulminanten Sommer nun wirklich nichts mehr im Wege stehen …