Lange, genauer gesagt über sechs Jahre, mussten sich Fans gedulden: Nun meldet sich Beyoncé endlich mit neuer Musik zurück – mit im Gepäck: Ein Albumcover, über das jetzt das ganze Netz spricht. Und zurecht, wie wir finden!

Ja, Queen B is back!

Beyoncé präsentiert neues Albumcover

Zugebenen, Beyoncé-Fans hatten es die letzten Jahre nicht ganz leicht. Immerhin erschien das letzte Soloalbum der R&B-Queen im Jahr 2016 – satte sechs Jahre mussten sich ihre Fans also gedulden (und yes, we know: Rihanna-Fans können ein Lied davon singen)

Dementsprechend groß ist natürlich die Freude, dass Beyoncé am 29. Juli tatsächlich ihr neues Album „Renaissance“ droppen wird. Um uns mental schon auf ihr neuestes Meisterwerk einzustimmen, hat Queen B nun das Albumcover auf ihrem Insta-Profil veröffentlicht! Und wow … Space Cowboy meets Wonder Woman. Aber wir lassen das Cover jetzt einfach mal auf euch wirken …

Fans sollen sich „stark und sexy“ fühlen

Und es wäre wohl nicht Queen B, wenn sie nicht auch ein paar deepe Worte für ihre Fans übrig hätte. So schreibt sie zu ihrem Post: „Dieses Album zu erschaffen hat mir einen Ort zum Träumen und zum Entkommen ermöglicht in einer für die Welt beängstigenden Zeit. Es erlaubte mir, mich frei und abenteuerlustig zu fühlen in einer Zeit, in der sich sonst wenig bewegte.“

Ihre Intention: einen sicheren Ort für alle zu schaffen, einen Ort ohne Urteil! „Einen Ort, an dem man frei von Perfektionismus und Zerdenken ist. Einen Ort, an dem man schreien, loslassen und Freiheit spüren kann.“, kommentiert Beyoncé weiters. Sie hoffe, dass ihre Musik ihren Fans Freude bringe und sie zum Tanzen anrege. „Und dass ihr euch so einzigartig, stark und sexy fühlt, wie ihr seid.“

Netz flippt aus

Ihre Community ist jedenfalls bereits jetzt Feuer und Flamme für Beyoncés jüngstes Werk. Der Instagram-Post verzeichnet binnen weniger Stunden bereits mehr als drei Millionen Likes – darunter zum Beispiel auch Stars wie Khloé Kardashian und Ariana Grande. Und natürlich kursieren im Netz auch schon unzählige Memes zu dem Cover …

Me right now after #Beyonce released the cover art for the album: pic.twitter.com/p5jbiQ7Nrr — VYD🔥 #Renaissance (@ArtOfVince1) June 30, 2022

Unter den Reaktionen finden sich auch schon erste Ideen, woher die Inspiration für das Cover gekommen sein könnte. Einige Twitter-User finden nämlich, dass das Cover von einem Gemälde der Adligen Lady Godiva aus der Renaissance inspiriert sein könnte.

Beyoncé channels Lady Godiva, The Noblewoman of the Renaissance era.



She rode on a horse naked as a protest to how heavily taxed the citizens were, the protest led to the reduction of the crippling taxes on the citizens. She is known for her generosity. pic.twitter.com/h4WglDoJ4C — Hermiden (@IChoseViolencee) June 30, 2022

Andere wiederum sehen Queen B als Teil des Harry-Potter-Universums.

„You were right, Hermione! It wasn’t my dad I saw earlier! It was @Beyonce!“ – Harry Potter, act i EXPECTO PATRONUM #RENAISSANCE pic.twitter.com/L5FlKpM2yX — David Centeno (@beymyselfandi) July 1, 2022

Und zum Schluss noch unser Favorit. Dieser Twitter-User sieht die Verbindung zu dem Disney-Film „Die Eiskönigin“ und auch wir fühlen hier eindeutig eine „Fünfter-Geist-Energie“.