Die Frage aller Bond-Fragen: Wer wird nach Daniel Craig den nächsten 007 spielen. Leona Flowers, also Miles Tellers Oma, hat die Antwort. Denn ihrer Meinung nach wäre ihr Enkel Miles perfekt für die Rolle des berühmten Agenten.

Das schlägt sie zumindest auf ihrem Twitter-Account vor – Fans sind jedoch nicht überzeugt.

Seit „Top Gun: Maverick“ sind wir wohl alle zu riesigen Miles Teller Fans geworden. Doch sein allergrößter Fan ist und bleibt einfach: Seine Oma. Denn könnt ihr von euch behaupten, dass ihr den Schauspieler auf den sozialen Medien für ikonische Rollen vorschlagt? Wahrscheinlich nicht. Doch seine Oma kann einfach nicht anders. Sie ist der Meinung, dass ihr Enkel die beste Besetzung für den nächsten James Bond wäre.

„Sie suchen nach einem Schauspieler, der Daniel Craig in den zukünftigen 007-Filmen ersetzen soll. Ich denke, mein Enkel, Miles Teller, hat bewiesen, dass er alles hat, wonach sie suchen – Talent, Aussehen, Stärke, weltweite Anziehungskraft und oh, so cool. Er kann dieser Typ sein!! Wäre er nicht großartig?“ tweetete seine Oma Leona.

