Wer wird der neue 007? Nach dem Ausstieg von Daniel Craig rätseln Fans seit Monaten, wer in seine Fußstapfen treten kann. Immer wieder wird dabei ein Name laut: Idris Elba.

Und wie das Produktionsteam hinter „007“ bestätigt, ist dieser gar nicht so unrealistisch.

Wird Idris Elba der neue 007?

Nachdem sich Fans in dem neuesten Bond-Film „No time To Die“ (deutscher Titel „Keine Zeit zu sterben“) von Daniel Craig als 007 verabschieden mussten, fiebern sie der Frage entgegen, wer ihn ersetzen wird. Denn die Auswahl an britischen Schauspielern, die für die Rolle in Frage kommt, ist groß. Viele sind sich sicher: Tom Hardy, Henry Cavill und Regé-Jean Page sind ganz oben im Nachfogler-Ranking. Doch ein Name kommt besonders oft vor: Idris Elba.

Denn viele Fans sind sich sicher, dass er der ideale neue Bond wäre. Und so wie es aussieht, sind sie mit dieser Meinung nicht alleine. Denn wie das Bond-Produzenten-Duo Barbara Brocolli und Michael G. Wilson in dem Podcast „Crew Call“ verrät, ist Elba durchaus im Gespräch.

„Wir kennen Idris, wir sind mit ihm befreundet und er ist ein großartiger Darsteller“, enthüllt Brocolli. „Und es war Teil der Konversation, aber es ist immer schwierig, Gespräche zu führen, wenn man noch jemanden in der entsprechenden Position hat.“

Idris ist also offiziell im Rennen. Ob er letztlich aber wirklich der neue Bond wird, wollte das Duo nicht verraten. „Wir haben uns entschlossen, solange ‚Keine Zeit zu sterben‘ im Kino war und Daniel [Craig] die Möglichkeit hatte – beziehungsweise wir alle die Möglichkeit hatten, die Vorzüge von Daniels großartiger Amtszeit zu genießen, wir nicht über jemand anderen denken oder reden werden.“ Fans dürfen also darauf hoffen, dass es demnächst konkretere News aus dem Bond-Universum gibt.

Das sagt Idris Elba zur möglichen Nachfolge

Aber was sagt eigentlich Idris Elba zu der Sache? Unzählige Reporterinnen und Reporter fragten ihn in der Vergangenheit, ob er der neue Bond wird. Bisher verneinte er die Frage immer und betonte auch, dass er nicht der einzige sei, der für die Rolle infrage kommt. „Ich kann Ihnen sagen, dass ich, soweit es die Leute wollen, dabei bin. Genau wie Tom Hardy, genau wie Tom Hiddleston. Es gibt also einige gute Leute, die in der Schlange stehen“, scherzte er. Die Tatsache, dass er letztlich bei der „No Time to Die“-Premiere erschien, war für viele jedoch ein großer Hinweis auf seine mögliche Nachfolge.

Im Gegensatz zu vielen Bond Fans wäre Idris übrigens aber auch dafür, die Rolle neu zu überdenken. „Ich wäre daran interessiert, einen Bond-Charakter zu haben, der nicht männlich ist“, erzählte er 2018 in einem Video für Variety. „Es könnte eine Frau sein, es könnte eine schwarze Frau sein, es könnte eine weiße Frau sein. Aber ich denke, jeder würde gerne sehen, dass sie etwas anderes mit dieser Figur machen, wisst ihr. Warum nicht?“ Wie sich dieser Wunsch vereinen lassen könnte, bleibt abzuwarten.

Aber wer auch immer am Ende der neue James Bond wird, muss große Fußstapfen zu füllen. Denn neben Hollywood-Größen wie Daniel Craig, Pierce Brosnan, Sean Connery und Roger Moore wird diese Person der siebte Schauspieler sein, der den MI6-Agenten mimt.