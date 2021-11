Superstar Dwayne „The Rock“ Johnson sucht offensichtlich immer nach neuen Herausforderungen. Nach Ausflügen in das Comedy-Genre möchte er jetzt nämlich der neue James Bond werden.

Das verrät er in einem Interview mit dem Magazin „Esquire“.

The Rock: „Ich will kein Bösewicht sein“

Für The Rock wäre die Rolle als neuer James Bond in gewisser Weise eine Familien-Angelegenheit. Denn sein Großvater „High Chief“ Peter Maivia durfte bereits in dem Franchise auftreten. Und zwar 1967 in „Man lebt nur zweimal“. Großvater Rock war allerdings nicht 007 – dieser wurde nämlich von Sean Connery verkörpert – sondern der Bösewicht. Er bekam damals zwar nur eine kleine Rolle, für seinen Enkel hatte diese aber scheinbar einen großen Einfluss.

Wie der Schauspieler jetzt im Interview mit „Esquire“ erzählt, möchte Johnson die Erfahrung des Großvaters nämlich noch ein wenig toppen. „Ich würde gerne in seine Fußstapfen treten und der nächste Bond sein“, sagt er. „Ich will kein Bösewicht sein. Man muss Bond sein.„

Auch Henry Cavill und Tom Hardy im Rennen um den nächsten Bond

Dass The Rock sich im Anzug und im Actiongenre gut macht, beweist der Schauspieler unter anderem in seinem neuen Netflix-Film „Red Notice“. Das qualifiziert ihn aber leider nicht automatisch zum nächsten 007. Denn James Bond ist traditionellerweise Brite, ob der Schauspieler den britischen Akzent zur Perfektion mimen könnte, bleibt zu bezweifeln.

Dazu kommt noch, dass die Konkurrenz rund um den neuen Bond ziemlich groß ist. Denn Medienberichten zufolge buhlen neben The Rock auch Superstars wie Henry Cavill und Tom Hardy um die Nachfolge von Daniel Craig.