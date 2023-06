Good News für alle „XO, Kitty“-Fans. Das Liebeschaos von Laura Jeans kleiner Schwester Kitty geht weiter! Denn Netflix hat nun eine weitere Staffel des „To All the Boys I’ve Loved Before“-Spin-offs offiziell bestätigt.

Wir verraten euch, was wir bereits über Staffel zwei wissen.

„XO, Kitty“: 2. Staffel von Netflix offiziell bestätigt

Erst vor wenigen Wochen startete das Spin-off „XO, Kitty“ auf Netflix und eroberte die Herzen der Fans wie im Sturm. Die Serie landete sofort in den Top-10-Charts und machte es sich bis vergangene Woche noch dort bequem. Natürlich ließ der Erfolg der Serie schon erahnen, dass Netflix womöglich eine Fortsetzung plant. Allerdings dauert es bei dem Streamingportal ja für gewöhnlich mehrere Monate, bis neue Folgen bestätigt werden. Doch für das Spin-off der „To All the Boys I’ve Loved Before“-Filmreihe macht Netflix nun offenbar eine große Ausnahme! Denn der Streaminggigant verkündet bereits jetzt das offizielle Go für Staffel zwei.

Über Instagram bestätigt Netflix, dass es eine zweite Staffel von „XO, Kitty“ geben wird. „Pssst… XO, Kitty ist für Saison 2 verlängert, sagt es weiter!“, schreibt der Streamingriese zu einem Video. In dem Clip spielt der Cast des Serienhits Stille Post, um die tollen Neuigkeiten zu übermitteln und den Fans für ihre Unterstützung zu danken. Wer genau von dem Cast wieder mit an Board ist, ist noch nicht offiziell bekannt. Der Clip lässt aber schon vermuten, dass viele unserer Serienlieblinge auch bei der Fortsetzung eine Rolle spielen werden. Außerdem lassen auch die Reaktion der Hauptdarsteller:innen darauf schließen.

Das geschah in Staffel 1

Während wir in dem Original noch das Liebesleben von Lara Jean (Lana Condor) und Peter (Neoh Centineo) verfolgten, begleiten wir in dem Spin-off Laras kleine Schwester Katherine „Kitty“ Song Covey (Anna Cathcart). Eigentlich ist Kitty ja als Verkupplerin bekannt. Wir erinnern uns: In der „To All the Boys I’ve Loved Before“-Filmreihe stand sie ihrer älteren Schwester mit hilfreichen Tipps zur Seite. Doch in „XO, Kitty“ muss die Teenagerin nun feststellen, dass das mit der Liebe viel komplizierter ist, wenn es um die eigene Beziehung geht.

Denn in „XO, Kitty“ begibt sich Kitty Song Covey auf eine Reise nach Korea, um dort das renommierte Internat (KISS) zu besuchen und eine engere Verbindung zu ihrem langjährigen Freund Dae (Choi Min-young) aufzubauen. Zusätzlich hofft sie auch, mehr über ihre verstorbene Mutter, die ebenfalls das gleiche Internat in Seoul besuchte, zu erfahren. Und das tut sie auch. Gleichzeitig stürzt sie sich aber in ein riesiges Liebeschaos. Sie hinterfragt nicht nur ihre Beziehung mit Dae, sie fängt an, Gefühle für Daes Fake-Freundin Yuri (Gia Kim) zu entwickeln. Und da gibt es ja auch noch Daes Kumpel Min Ho (Sang Heon Lee) …

So könnte es weitergehen

Das Finale endet jedenfalls mit einem riesigen Cliffhanger und vieles ist plötzlich ganz anders als erwartet. In der letzten Folge wird Kitty von der Schule verwiesen, weil sie heimlich in den Jungsschlafsälen gewohnt hat. Zudem trennen sich Dae und Kitty. Am Flughafen will sie Yuri dann ihre Gefühle gestehen, doch als Yuris Freundin Juliana auftaucht, läuft Kitty davon. In den letzten Minuten des Staffelfinales sitzt Kitty im Flieger Richtung Portland. Dort sitzt Min Ho dann plötzlich neben ihr. Min Ho gesteht ihr dann seine Liebe.

Wenn die neue Staffel nun an dem offenen Ende ansetzt, erfahren wir bestimmt, was da zwischen Kitty und Min Ho läuft. Werden die zwei vielleicht sogar ein Paar? Aber was ist dann mit Yuri? Und wer ist dieser geheimnisvolle Simon, den ihre Mutter in einem Brief erwähnt?

Wann kommt Season 2?

Fest steht: bis wir Antworten erhalten, müssen wir uns wohl noch eine Weile gedulden. Denn es steht natürlich noch kein Startdatum für die neuen Folgen fest. Angesichts der frühen Ankündigung von Staffel zwei könnten die Dreharbeiten aber womöglich schon bald losgehen. Im besten Fall können wir vielleicht schon im Frühjahr 2024 mit der Fortsetzung rechnen.