Kompromisse gehören im Leben dazu! Einige Sternzeichen sehen das allerdings nicht so. Sie wollen einfach immer ihren Kopf durchsetzen. Sie beharren so sehr auf ihrer Meinung und hören nur sehr ungern auf ihr Gegenüber. Auf welche Sternzeichen das zutrifft, erfahrt ihr hier.

Diese Tierkreiszeichen wollen nur selten auf irgendwelche Kompromisse eingehen.

Skorpion

Skorpione können ganz schön pingelig sein und geben sich nur selten mit etwas zufrieden, was nicht hundertprozentig ihren Vorstellungen entspricht. Bietet man Skorpionen eine Alternative, wird diese meist abgelehnt, denn das Sternzeichen ist in der Regel für keine Kompromisse bereit. Auch im Beruf möchte der Skorpion stets, dass seine Ideen durchgesetzt werden. Dabei würde es dem Skorpion sicherlich nicht schaden, im Alltag mal etwas lockerer zu sein und auch auf andere Vorschläge einzugehen.

Stier

Es ist kein Geheimnis, dass der Stier manchmal richtig stur sein kann. In manchen Situationen zeigt er nur allzu gern seine Hörner. Stiere haben aber auch sehr hohe Ansprüche an sich selbst und ihre Mitmenschen. Haben sie sich also erst mal etwas in den Kopf gesetzt, beharren sie unnachgiebig darauf. Einen Mittelweg gibt es für das Erdzeichen nicht. Wer bei diesem Sternzeichen auf einen Kompromiss hofft, wartet oft vergebens.

Steinbock

Auch der Steinbock ist kein großer Fan von Kompromissen. Kein Wunder, immerhin ist dieses Sternzeichen äußerst perfektionistisch. Bei ihm muss immer alles nach Plan laufen, sonst kann der Steinbock schon mal die Fassung verlieren. Dadurch wirkt das Sternzeichen auf seine Mitmenschen manchmal etwas verbissen. Werden die Vorstellungen des Erdzeichens nicht ausreichend erfüllt, lässt es sich auch auf keine Kompromisse ein. Das kann auf Dauer für seine Mitmenschen ziemlich mühsam sein.