Stellt euch vor, ihr könntet einen kleinen Einblick in das Leben der Royal Family im Buckingham Palace bekommen. Auf eine gewisse Weise ist das bald sogar möglich – zumindest kulinarisch. Queen Elizabeth launcht nämlich ihre eigene Gewürzlinie mit zwei royalen Saucen.

Dafür verlangt die Queen aber auch einen sehr königlichen Preis.

Queen Elizabeth launcht Gewürzlinie

Wer essen möchte wie eine Königin, hat vermutlich bald die Chance dazu. Die Queen launcht laut dem britischen Medium The Sun nämlich bald ihre eigene Gewürzlinie, welche aus zwei Saucen bestehen soll. Die Gewürzlinie „Royal Estate“ enthält eine Art „Tomatensauce“, welche man außerhalb von Großbritannien wahrscheinlich mit dem Wort Ketchup betiteln würde. Bei der zweiten Sauce soll es sich um eine dunkle Steaksauce auf Essigbasis handeln. Wenn man dem The Sun Glauben schenken darf, dann soll das Ketchup offenbar perfekt für ein deftiges Frühstück sein. Aber auch jedes andere Gericht kann damit zu jeder Tageszeit verfeinert werden. Mit Datteln, Apfelsaft und anderen Gewürzen, soll es demnach einen einzigartigen Geschmack aufweisen.

Beide Saucen werden auf dem Anwesen der britischen Königin in Sandringham hergestellt. Doch speisen wie die Queen hat natürlich seinen Preis. Denn die Saucen-Fläschchen sollen mit 295 Gramm Sauce rund 7 Pfund kosten, umgerechnet sind das circa 8,35 Euro.

Es gibt schon andere königliche Produkte

Ab wann die königlichen Saucen erhältlich sein werden, ist noch unklar. Noch werden sie allerdings nicht im Sandringham-Onlineshop angeboten. Wer aber nicht auf die royalen Lebensmittel warten möchte, hat Glück. Denn die Queen bietet seit längerem auch Bier, Wein und zwei verschiedene Gin-Sorten an. In den letzten Jahren hat sich Queen Elizabeth offenbar Gedanken über multiple Einkommensquellen gemacht. Nachdem die Königin also den Alkoholmarkt gesättigt hat, kommt jetzt die königliche Würze auf die Teller der Briten.