Kurioser geht’s wohl kaum: In einem Supermarkt in Texas wollte eine Frau ein fremdes Baby kaufen. Dafür bot sie der Mutter 500.000 US-Dollar an.

Das Angebot endete für die Frau jedoch mit einer Festnahme.

Frau aus Texas will Baby abkaufen

In einem Supermarkt erlebt man schonmal den ein oder anderen seltsamen Moment. Eine Situation in Texas übertrifft aber wohl so ziemlich alles, was wir bisher gehört haben. Denn während sich eine Mutter mit ihren beiden Kindern gerade an der Kasse anstellte, kam plötzlich eine fremde Frau auf sie zu. Diese verwickelte sie in ein Gespräch über ihre beiden Kinder und kam dann relativ schnell zum Punkt. Ihr Anliegen: Sie wollte das einjährige Baby der Frau abkaufen. Jap, richtig gelesen!

Dafür bot sie der ziemlich verschreckten Mutter erstmal 250.000 US-Dollar an, wie die texanische Zeitung click2houston.com berichtet. Als diese natürlich ablehnte, erhöhte die fremde Frau ihr Angebot auf 500.000 Dollar. Doch auch hier willigte die Texanerin nicht ein. Dann wurde die Bieterin langsam ungeduldig und drohte, das Baby einfach mitzunehmen. Der Mutter gelang es aber schließlich, aus dem Supermarkt zu flüchten und ihre beiden Kinder in Sicherheit zu bringen.

Frau wird festgenommen

Eine kurze Weile später war die Mutter der beiden Kinder offenbar immer noch so schockiert von diesem wirklich gruseligen Vorfall. Sie kontaktierte die Polizei, die nach der Täterin suchte. Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei um eine 49 Jahre alte Frau aus Texas. Sie wurde wegen „des Verkaufs oder Kaufs eines Kindes“ festgenommen und angeklagt; was in Texas ein Verbrechen dritten Grades ist.

Mittlerweile ist die 49-Jährige jedoch wieder auf freiem Fuß, da jemand die Kaution von 50.000 US-Dollar bezahlte.