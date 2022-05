Hin und wieder verliert man sich einfach in der Social-Media-Welt und braucht ein wenig Ablenkung. Und was eignet sich da besser, als richtig cute Tier-Accounts auf Instagram? Um euch auf andere Gedanken zu bringen, haben wir hier die süßesten Insta-Tierchen gesammelt.

Die sind sogar so herzig, dass ihr ihnen bestimmt sofort folgen werdet!

1. Mr. Pokee

Mr. Poke hat einen regelrechten Hype um Mini-Igel ausgelöst. Das Säugetier auf Reisen hat täglich fast zwei Millionen Menschen zum Lächeln gebracht. Bis er dann plötzlich verstorben ist. Die Betreiber des Accounts haben daraufhin einen weiteren kleinen Igel bei sich aufgenommen: Herbee! Und dieser kleine Mann ist nicht weniger süß als sein verstorbener Freund.

2. Pooky the Munchkin

Dass Cat-Content im Netz ein Dauerbringer ist, wissen wir bereits. Und das aus gutem Grund! Denn Pooky, die flauschige Katze mit den stechend blauen Augen, überzeugt auch wirklich jeden Hundemenschen, auf die andere Seite überzulaufen. Diesem süßen Blick kann nun wirklich niemand widerstehen. Und seht euch doch mal die cuten Pfoten an …

3. Tika the Iggy

Habt ihr schonmal einen Hund in Designer-Kleidung und Abendroben gesehen? Nein? Dann wird es jetzt aber sowas von Zeit! Tika ist der wohl stylischste Vierbeiner, den es auf Instagram gibt. Sie liebt es, sich in glamourösen Outfits zu präsentieren und sieht dabei einfach nur zum Knuddeln herzig aus. Fun Fact: Tika ist sogar schon auf der New York Fashion Week gelaufen. Das Video findet ihr hier.

4. Wilbur and Friends

Ein in Australien allseits bekanntes Tier ist der Wombat! So wie Wilbur, der auf seinem Instagram-Account einen Einblick in das Leben des kuscheligen Tierchens gibt. Und eines kann hier mit Sicherheit gesagt werden: He’s living his best life! Überzeugt euch doch einfach selbst vom süßen Wilbur.

5. Teddy the Shetland

Tiere in Miniatur-Ausführung sind wohl so ziemlich das Süßeste! So wie Teddy, das kleine Shetlandpony. Der Kleine fühlt sich bei seiner menschlichen Familie scheinbar so wohl, dass er sich durchaus auch mal im Haus aufhält, das Wohnzimmer unsicher macht oder sich an der Küchenspüle bedient. Und wer würde nicht gerne mit einem kleinen Pony zusammenleben wollen?!

6. Rae, der Einhorn-Golden-Retriever

Was ist noch cuter als ein flauschiger Goldie? Ein flauschiger Goldie mit nur einem Ohr! Der kleine Rae ist tatsächlich mit nur einem Ohr geboren worden, das sich mitten auf seinem Kopf befindet. Das macht ihn nicht nur zu einem einzigartigen Einhorn-Hund, sondern lässt auch alle Herzen schmelzen. Wie kann man nur so süß sein?

7. Wally the Welsh Corgi

Einen Hund müssen wir euch noch vorstellen, dann kommen wir auch schon zu anderen Tier-Accounts – versprochen! Aber Wally ist einfach zu besonders, um ihn euch vorzuenthalten. Der kleine Corgi bezaubert einfach jeden mit seiner fröhlichen Art. Seit kurzem ist er mit einer kleinen Gehhilfe unterwegs, da er mit einer Hundekrankheit diagnostiziert wurde. Dadurch ist er aber nicht weniger happy, dafür noch um ein Vielfaches süßer!

8. Coffee With Smudge

Es muss nicht immer Ostern sein, damit wir uns mit Hasen beschäftigen. Wie wäre es zum Beispiel mit dem kleinen Smudge? Das graue Häschen hat ein derart glänzendes und flauschiges Fell, dass man am liebsten sofort sein Gesicht darin vergraben möchte.

9. Penguins to the People

Apropos grau und flauschig: Es gibt wohl niemanden auf der Welt, der Baby-Pinguine nicht einfach unglaublich süß findet. Wer gar nicht genug von den kleinen Südpolbewohnern haben kann, sollte sich diesen Insta-Account ganz genau ansehen. Denn hier findet ihr unzählige Schnappschüsse, die man einfach gesehen haben muss!

10. Juniper Foxx

Kommen wir nun zu den etwas ausgefalleneren Tier-Accounts auf Instagram. Juniper Foxx ist ein kleiner, geretteter und zutraulicher Fuchs, der es sich bei seiner neuen Familie mehr als gemütlich gemacht hat. Und auch das Netz ist ein großer Fan von Juniper. Drei Millionen Menschen folgen dem täglichen Treiben des rotfelligen Raubtieres.

11. Pumpkin the Raccoon

Auch der kleine Waschbär namens Pumpkin hat sein Leben in der Wildnis aufgegeben und ist stattdessen zu einer Familie gezogen. Dort lebt er mittlerweile mit zwei Hunden und wird rund um die Uhr mit selbst angebauten Köstlichkeiten versorgt. Seine Lieblingsbeschäftigung: Faul auf der Couch rumliegen …

12. Ethel the Glamour-Tort

Okay, habt ihr schonmal eine Schildkröte mit Hemd und Hut gesehen? Wir garantieren euch, dass euch dieser Schnappschuss zum Lächeln bringt. Ethel, die Schildkröte, lebt ein sehr friedliches Leben und scheint jede Sekunde davon zu genießen. Was die sechsjährige Ethel gerne so macht? An der Leine spazieren gehen, in ihrem eigenen kleinen Teich baden und seit neuestem auch mit ihrem Haustier, einem kleinen Hasen, spielen.

13. Prissy & Pop

Ja, auch zwei Schweinchen können dafür sorgen, dass einem das Herz aufgeht. Prissy und Pop verbringen jede freie Sekunde miteinander, gehen zum Strand, treffen sich auf einen Snack oder spielen beim gemeinsamen Kaffeeklatsch miteinander. Zum Glück halten die ambitionierten Besitzer der beiden Tiere alles fest und teilen die Bilder und Videos dann auf Instagram.