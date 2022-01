Spätestens seit der unglücklichen Platzierung im „Sex and the City“-Remake „And Just Like That…“ ist die Fitness-Firma Peloton in aller Munde. Denn ein beliebter Seriencharakter erleidet auf einem Peloton-Bike einen Herzinfarkt und stirbt. Jetzt hat es auch noch einen weiteren Serien-Helden getroffen.

Die Folge: Die Marke kämpft mit sinkenden Verkaufszahlen.

Schlechter Ruf für Peloton

Haben US-Serienmacher etwas gegen Fitnessbikes? Wenn man sich die Bilanz der Serienfiguren so ansieht, die bei der Verwendung eines Peloton-Gerätes einen Herzanfall bekommen, dann sieht es tatsächlich so aus. (Achtung: Spoiler!) Denn erst vor wenigen Wochen sorgte der Serientod von „Mr. Big“ in „And Just Like That..“ für einen Skandal. Er starb an einem Herzinfarkt, weil er auf einem Peloton-Bike trainierte.

Die Folge: Im vergangenen Monat brach der Börsenkurs des Sportgeräteherstellers ein. Dazu gesellten sich dann auch noch sinkende Verkaufszahlen. Die Firma reagierte sofort und veröffentlichte gleich mal einen Werbespot, in dem „Mr. Big“-Darsteller Chris Noth zu sehen war. Im Nachhinein betrachtet keine so gute Entscheidung, immerhin wird dem Schauspieler vorgeworfen, mehrere Frauen sexuell missbraucht zu haben.

Und dann ist es tatsächlich schon wieder passiert: Ein weiterer Charakter aus einer beliebten US-Serie erleidet einen Herzanfall. Die sechste Staffel von „Billions“ ist gerade erst angelaufen und schon müssen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer von einer Figur verabschieden. (Achtung: Noch ein Spoiler!) Auch für den Hedgefond-Manager Mike „Wag“ Wagner nimmt das Training auf dem Peloton-Gerät kein gutes Ende.

Das sagt Peloton dazu

Die Marketing-Abteilung von Peloton schiebt wohl gerade so einige Überstunden. Denn eine Verbindung mit dem Tod ist wohl für jede Firma sehr schlechte Werbung. Das Unternehmen betont jetzt, der Verwendung der Marke für diese Szenen nicht ausdrücklich zugestimmt zu haben. Die Szene mit „Mr. Big“ in „And Just Like That..“ bezeichnete Peloton vergangenen Dezember als „schlechteste Peloton-Werbung“ aller Zeiten.

Ein Sprecher des Herstellers erklärt gegenüber Gizmodo: „Wir verstehen, warum diese fiktionalen Fernsehsendungen eine Marke einbeziehen wollen, über die die Leute gerne sprechen, aber Showtimes Verwendung von Pelotons Bike Plus und der Verweis auf einen Peloton-Instruktor war keine Marken-, Produkt- oder Instruktorplatzierung, und wir haben nicht zugestimmt, dass unsere Marke und unser geistiges Eigentum in dieser Sendung verwendet oder Ausrüstung zur Verfügung gestellt wird.“

Bike hilft bei Infarkt-Risiko

Dann klärt der Sprecher auf: „Wie in der Show selbst erwähnt, gibt es starke Vorteile von Herz-Kreislauf-Training, die den Menschen helfen, ein langes, glückliches Leben zu führen.“ Aus Hollywood kommt die Verteidigung, dass man die Bikes nicht mit Absicht mit Herzinfarkten in Verbindung bringt. Die beiden Szenen in den Serien seien zufällig hintereinander gesendet worden. Showtime, das Studio von „Billions“, klärt zudem auf, dass man das Skript bereits Monate vor dem Bekanntwerden von „Mr. Bigs“ Tod geschrieben hat. Außerdem stirbt „Wag“ nicht an dem Anfall.